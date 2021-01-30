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Müftü Ayvaz ve personelinden Kızılay’a kan bağışı

30.01.2021 00:26 | Son Güncelleme:
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Müftü Ayvaz ve personelinden Kızılay’a kan bağışı

Amasya Müftüsü Durmuş Ayvaz ve beraberindeki müftülük personeli, Kızılay’a kan bağışında bulundu.Yavuz Selim Meydanı’nda konuşlanan kan bağışı otobüsünde kan verdikten sonra açıklamada bulunan Müftü Ayvaz, “Kan stoklarına her zaman ihtiyaç olmakla beraber özellikle içinde bulunduğumuz bu salgın döneminde bu ihtiyaç daha da artmıştır.

Amasya Müftüsü Durmuş Ayvaz ve beraberindeki müftülük personeli, Kızılay’a kan bağışında bulundu.
Yavuz Selim Meydanı’nda konuşlanan kan bağışı otobüsünde kan verdikten sonra açıklamada bulunan Müftü Ayvaz, “Kan stoklarına her zaman ihtiyaç olmakla beraber özellikle içinde bulunduğumuz bu salgın döneminde bu ihtiyaç daha da artmıştır. Biz de müftülük personeli olarak bu ihtiyacın karşılanmasında bir nebze olsun katkımız olsun düşüncesiyle bu kampanyaya katıldık. Vatandaşlarımızı da katılmaya davet ettik, ediyoruz. İnşallah verdiğimiz kanlar nice canlıların kurtuluşuna ve tedavisine vesile olacaktır” diye konuştu.
Kanın acil değil sürekli bir ihtiyaç olduğunu hatırlatan Türk Kızılay Amasya Şube Başkanı Mahmut Albayrak da, “Kan bağışçılarımızı kan bağışında bulunmaya davet ediyoruz. Bu kapsamda kan bağışı kampanyamıza destek veren İl Müftümüz Durmuş Ayvaz hocamıza ve müftülük personelimize teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Müftü Ayvaz ve personelinden Kızılay’a kan bağışı

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