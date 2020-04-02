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Müftü Çelik: “Gerekli tedbirleri aldık”

SİNOP HABERLERİ  | 02.04.2020 20:54 | Son Güncelleme

Sinop İl Müftüsü Ali Hayri Çelik, Sinop’ta okunmayan salalar ile ilgili açıklamalarda bulundu.Müftü Çelik konu ile ilgili yaptığı açıklamada; “Dünyada ve ülkemizde devam eden korona virüs salgını dolayısıyla Sinop Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu kararları ve İl Pandemi Koordinasyon Kurulu kararları gereği cenaze merasimlerinde insanların yoğun bir şekilde katılımını engelleme ve sosyal mesafeyi koruma ile ilgili hususlarda alınan kararların uygulanması için İl Müftülüğümüze gerekli tedbirlerin alınması gerektiği hususu bildirilmiştir.

Müftü Çelik: “Gerekli tedbirleri aldık”

Sinop İl Müftüsü Ali Hayri Çelik, Sinop’ta okunmayan salalar ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Müftü Çelik konu ile ilgili yaptığı açıklamada; “Dünyada ve ülkemizde devam eden korona virüs salgını dolayısıyla Sinop Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu kararları ve İl Pandemi Koordinasyon Kurulu kararları gereği cenaze merasimlerinde insanların yoğun bir şekilde katılımını engelleme ve sosyal mesafeyi koruma ile ilgili hususlarda alınan kararların uygulanması için İl Müftülüğümüze gerekli tedbirlerin alınması gerektiği hususu bildirilmiştir. Müftülüğümüz tarafından cenaze salaların kaldırılması gibi bir uygulamaya gidilmemiş, salaların devam etmesi ancak merkezi sistemle değil, bulundukları yere yakın bir camiden; Alaaddin Camisi de dahil cenaze sahiplerinin istedikleri camiden sadece o caminin hoparlöründen verilebileceği kararı alınmıştır. Bugün iki sala teknik bir arızadan dolayı sehven merkezi sistemden verilmiştir. Cami görevlilerimizin telefonları cami girişlerinde yazılı bir şekilde sürekli açık olup, 65 yaş üstü insanlarımızın ihtiyaçlarını giderme konusunda onların emirlerinde olduğu gibi ayrıca tüm görevlilerimiz her türlü dini, insani vazifelerde halkımıza yardımcı olmaktadırlar“ dedi.

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Akşam
19:13
Yatsı
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Sinop Nöbetçi Eczaneler 2 Nisan Perşembe

Anka Eczanesi
Boyabat
Erdoğan Eczanesi
Duragan
Gizem Eczanesi
Turkeli
Güçlü Eczanesi
Gerze
Öncel Eczanesi
Ayancik
Sağlık Eczanesi
Merkez
Şifa Eczanesi
Erfelek
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