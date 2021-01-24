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Müftü Gürbüz: “Engeller hizmetlere mani değildir”

24.01.2021 13:04 | Son Güncelleme:
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Müftü Gürbüz: “Engeller hizmetlere mani değildir”

Hakkari İl Müftüsü Faruk Gürbüz, pandemi sürecinde sosyal medya hesapları ve çevrim içi toplantılarla hizmetleri halka ulaştırmaya çalıştıklarını söyledi.Açıklamalarda bulunan Müftü Gürbüz, pandemi öncesi zor bir coğrafyada bulunan yerleşim yerlerindeki vatandaşların ayağına hizmetleri ulaştırma gayreti içerisinde olduklarını hatırlatarak, “Bayanlar, gençler, çocuklar, engelliler, yeni evlenen veya evlenecek olanlarla halkımızın diğer kesimlerine yönelik cami içi ve cami dışında yapılan faaliyetlerimizin vatandaşlarımızda oluşturacağı memnuniyet mutluluğumuza vesile oluyordu.

Hakkari İl Müftüsü Faruk Gürbüz, pandemi sürecinde sosyal medya hesapları ve çevrim içi toplantılarla hizmetleri halka ulaştırmaya çalıştıklarını söyledi.
Açıklamalarda bulunan Müftü Gürbüz, pandemi öncesi zor bir coğrafyada bulunan yerleşim yerlerindeki vatandaşların ayağına hizmetleri ulaştırma gayreti içerisinde olduklarını hatırlatarak, “Bayanlar, gençler, çocuklar, engelliler, yeni evlenen veya evlenecek olanlarla halkımızın diğer kesimlerine yönelik cami içi ve cami dışında yapılan faaliyetlerimizin vatandaşlarımızda oluşturacağı memnuniyet mutluluğumuza vesile oluyordu. Ancak, pandemi sürecinde vatandaşlarımızla aynı ortamda bulunma imkanından mahrum kaldık. Sosyal medya ve çevrim içi toplantılarla sesimizi halkımıza ulaştırmanın gayretine düştük. Allah’a şükürler olsun ki bu sayede oldukça yüksek bir sayıya ulaşma imkanımız oldu. ‘Engeller hizmetlere mani değildir’ şiarıyla sosyal medya hesaplarımız ve çevrim içi toplantılarla yapmaya başladığımız bayan, engelli, çocuk ve gençlerle buluşma faaliyetleri, pandemi sürecinde aile eğitimleri, yeni evlenen veya evlenecek olanlara yönelik evliliğe ilk adım seminerleri ve kadınlara yönelik hatim programları gibi alanlarda hizmetlerimiz aralıksız devam etmektedir. Bu vesileyle vatandaşlarımızın sosyal medya hesaplarımızı takip etmeleri ile görevlilerimizce paylaşılacak linklerimizden çevrim içi toplantılarımıza katılmaları yönünde gayret göstermelerini istemekteyiz. Ayrıca ilan edildikten sonra müracaat gerektiren faaliyetlerimize katılım sağlamak için müftülüğümüzün ilgili birimlerine başvurmalarını ve detaylı bilgi almalarını halkımızdan talep etmekteyiz” şeklinde konuştu.

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