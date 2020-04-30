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  4. Müftü Hüseyin Aksoy: "Görevlilerimiz halkımızın yanında"

Müftü Hüseyin Aksoy: "Görevlilerimiz halkımızın yanında"

KÜTAHYA HABERLERİ  | 30.04.2020 12:35 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde Din Görevlileri, Vefa Sosyal Destek Grubu’nda hız kesmeden görevlerine devam ediyor.Korana virüsle (Covid - 19) mücadele kapsamında Tavşanlı Kaymakamlığı koordinesinde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmalarında aktif olarak görev alan din görevlileri çalışmalara gönüllü olarak destek veriyor.Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan İlçe Müftüsü Hüseyin Aksoy, “Din Görevlilerimiz, ilçe merkezindeki mahallelerde, kasaba ve köylerimizdeki 65 yaş üstü ile kronik rahatsızlığı nedeniyle sokağa çıkamayan vatandaşlarımızın, ilaçlarını tedarik etmede, market alışverişlerini görmede, faturalarını ödemede, maaş dağıtımında, maske dağıtımı, yardım kolileri gibi ihtiyaçları gidermede diğer kurumlardaki görevlilerle birlikte vatandaşlarımıza ulaştırıyorlar” dedi.

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde Din Görevlileri, Vefa Sosyal Destek Grubu’nda hız kesmeden görevlerine devam ediyor.
Korana virüsle (Covid - 19) mücadele kapsamında Tavşanlı Kaymakamlığı koordinesinde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmalarında aktif olarak görev alan din görevlileri çalışmalara gönüllü olarak destek veriyor.
Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan İlçe Müftüsü Hüseyin Aksoy, “Din Görevlilerimiz, ilçe merkezindeki mahallelerde, kasaba ve köylerimizdeki 65 yaş üstü ile kronik rahatsızlığı nedeniyle sokağa çıkamayan vatandaşlarımızın, ilaçlarını tedarik etmede, market alışverişlerini görmede, faturalarını ödemede, maaş dağıtımında, maske dağıtımı, yardım kolileri gibi ihtiyaçları gidermede diğer kurumlardaki görevlilerle birlikte vatandaşlarımıza ulaştırıyorlar” dedi.

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