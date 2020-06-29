Müftü Hüseyin Demirtaş: "Yaz Kur’an Kursları başladı"

Kütahya İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş, Korona virüs (Covid-19) salgını sebebiyle Yaz Kur’an Kursları’nın bu yıl Diyanet TV üzerinden uzaktan eğitim yöntemiyle düzenlendiğini ifade etti.

‘Yaz Kur’an Kursları Eğitim Programları’nın, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın yaptığı açılış dersiyle başladığını belirten Demirtaş, "Dünya bu süreçte teknolojiye, dijital yayınlara ve online eğitim süreçlerine yöneliyor. Başta üniversiteler, Milli Eğitim Bakanlığı olmak üzere devletin bütün kurumları uzaktan eğitim ve iletişim teknolojilerine yatırımlar yapmakta ve kitlesel eğitimler yapmaktadır. Diyanet İşleri Başkanlığı da dijital teknolojiye yatırım yapan devlet kurumlarından biri olmuştur.Bu pandemi sürecinde Diyanet İşleri Başkanlığı merkezde çok önemli çalışmalar ve planlamalar yapmakta ve alın teri dökmektedir. Din Eğitiminde devletimiz tarafından yapılması gereken hususlar olduğu gibi öğrenci velisi, öğrenci ve sahadaki personelimiz tarafından da yapılması gerekenler mevcuttur. Zira din eğitimi terbiye (uygulama) ve talim ( zihinsel süreç) olarak iki husustan oluşmaktadır.Terbiye sürecinde çocuklarımıza dinimiz ve kültürümüzün temel bilgileri (örf) ve davranışları (adet) kazandırılmaktadır. Talim sürecinde ise çocuklarımıza zihinsel öğretim yapılmaktadır.Eğitim sürecinin başarısında Öğretmen- Veli-öğrenci üçlüsü çok önemlidir.Başkanlığın belirlediği müfredat çerçevesinde çocuklarımıza, dini ve milli kültürümüzün temel değerlerinin kazandırılması ve kimlik aşısının yapılması gerekmektedir. Vatandaşlarımız bu konuda duyarlı olmaları ve çocuklara verilen günlük eğitimleri takip etmeleri, mahalledeki hocası ile işbirliği halinde olmaları gerekmektedir" diye konuştu.