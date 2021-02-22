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Müftü Işıldar’dan Başkan Gürkan’a ziyaret

22.02.2021 17:58 | Son Güncelleme:
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Müftü Işıldar’dan Başkan Gürkan’a ziyaret

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, İl Müftüsü Veysel Işıldar’ı makamında kabul ederek görüştü.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, İl Müftüsü Veysel Işıldar’ı makamında kabul ederek görüştü. İl Müftülüğü ve Diyanet Vakfı aracılığıyla başlatılan bağış kampanyasına katılan Gürkan, “Diyanet İşleri Başkanlığımızın ve Cumhurbaşkanlığımızın çağrılarına kulak vererek kampanyaya biz de dahil olduk” dedi.
İl Müftüsü Veysel Işıldar, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ı makamında ziyaret etti. Savaş mağduru Suriyelilerin çok zor şartlarda hayatlarını sürdürmeye çalıştıklarını belirten İl Müftüsü Veysel Işıldar yaptığı konuşmada, “Sınır bölgelerimizde Suriye’den canlarını kurtarmak için kaçıp mülteci haline gelen oradaki kardeşlerimiz şuanda yağmur yağmasın, kar yağmasın diye dua ediyorlar. Hâlbuki biz burada yağmur yağsın, kar yağsın diye bereket duası yapıyoruz, rahmet duası yapıyoruz. Şöyle bir düşündüğümüz zaman insan niçin kar yağmasın, yağmur yağmasın der, elbette ki büyük bir zorluk içerisinde olduğu için bunu söyleyebilir. Onlar hakikaten büyük zorluk içerisinde canlarını kurtarmışlar ama çamurun içinde bir taraftan saldırı ihtimali var ondan korkuyorlar, toprağın üzerinde yaşıyorlar. Bu manada Cumhurbaşkanımız öncülük ettiler bir briket ev yapılması konusunda Diyanet İşleri Başkanlığımızda her ilde kampanyalar yaptı. İl Müftülüğü ve Diyanet Vakfı aracılığıyla kampanya yaptılar. Bu anlamlı bağış için de Başkanımız bağışta bulunmak istediler. Öncellikle bu duyarlılıktan dolayı kendilerine çok teşekkür ediyorum. Bizi diğer milletlerden ayıran en önemli farkımız merhamet ve şefkat duyumuzdur. O yüzden Peygamber Efendimiz buyurmuştur. ’Allah merhamet edene merhamet eder, merhamet etmeyene Allah merhamet etmez’ diyor. İnşallah Allah’ın rahmeti, merhameti, bereketi, lütfu ve ihsanı hep bizim milletimizin üstünde olsun diye bizlerde dua ediyoruz. Başkanımıza da bu şefkatin ve merhametin sembolü olan şahsi bağışlarından dolayı kendilerine ve temsil ettiği kurumuna çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.
“Evsiz kardeşlerimizin ev sahibi olmaları bizleri mutlu eder”
5 milyon Suriyeli’nin Türkiye’de mülteci durumunda yaşadığını belirten Başkan Gürkan ise yaptığı açıklamada, “Suriye’deki hadiselerden mütevellit olarak şuan da Suriye’ de yaklaşık 5 Milyon insanımız Türkiye’de yaşıyor. Suriye’nin sınır bölgelerinde de yine mülteci konumunda olan Suriyeli kardeşlerimiz orada çok ağır şartlarda ve zor koşullarda yaşamaya çalışıyorlar. Bu anlamda Cumhurbaşkanımızın almış olduğu bir karalar, Diyanet Başkanlığımızın önderliğinde ve illerde Müftülüğümüzün rehberliğinde İdlib bölgesinde yaşayan evsiz, dışarıda kalan, kimsesiz insanların bir eve, bir konuta, bir barınağa kavuşması noktasında Türkiye genelinde başlatılan kampanya muhaceresi içerisinde orada İdlib’ de yaşayan evsiz kardeşlerimize ev yapılıyor. Bu anlamda bende şahsi olarak Diyanet İşleri Başkanlığımızın ve Cumhurbaşkanlığımızın bu çağrısına kulak vererek, İl Müftülüğümüzün de bu konuda ki koordinasyonu çerçevesinde buraya bağış yapmak istedim. Ayrıca kurumsal anlamda ki bağışlarımızda ayrı şekilde devam etmektedir ve devam edecektir. Gerek ilaç konusunda gerek gıda konusunda gerek erzak konusunda gerek çadır ve benzeri giyim ve kuşam malzemeleri konusunda, yakacak konusunda şimdiye kadar Büyükşehir Belediyesi olarak özellikle İdlib ve sınır bölgesinde yaşayan ihtiyaç sahibi mülteci kardeşlerimize hep yoğun bir şekilde destek vermeye gayret ettik. Biraz önce müftümüzün de ifade ettiği gibi bir iyiliğe aracı olmak, iyiliği yapmak aynı eş değerdedir, aracı olanda iyiliği yapan kadar da o iyilikte nasibi ve kısmeti içerisinde sevabına nail olurlar. Bizde bu anlamda müftümüzün bu konuda ki koordinasyonu içerisinde İdlib’ teki kardeşlerimize ev bağışı yapma noktasında arkadaşlarımız gelmiş, bu bağışı da oradaki kardeşlerimize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum. Bu konuda ki bağışında oradaki kardeşlerimizin aç kalan kardeşlerimizin biran evvel barınaklı ve korunaklı bir eve de kavuşmalarını temenni ettiğimi ifade etmek istiyorum, teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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