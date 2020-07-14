Müftü Keskin’den kurban bağışı

Van İl Müftüsü Ömer Keskin, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı işbirliğinde sürdürülen "Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş" kampanyası kapsamında iki kurban bağışında bulundu.

Vatandaşları TDV’nin kurban bağışı kampanyasına destek olmaya davet eden Müftü Keskin, “Diyanet İşleri Başkanlığımız uzun yıllardır vatandaşlarımızın vekâletini almak suretiyle kurbanları muhtaç vatandaşlarımıza ulaştırıyor. Sadece yurt içinde değil yurt dışında da yine mağdur ve mazlum durumda olan kardeşlerimize bu hizmeti vermek suretiyle vatandaşımızın hayrına ortak oluyor. Van İl Müftüsü olarak ben de kurbanlarımı kardeşlerimle paylaşıyorum. Allah kabul etsin, hayırlı olsun. Bütün kardeşlerimi de bu kampanyaya davet ediyorum. Cenab-ı Hakk’a hamd-ü senalar ediyorum. Allah’a şükürler olsun, aziz milletimiz asırlardır İslam’ın sancaktarlığını yapmış, tarihin akışına yön vermiştir. Geniş coğrafyalarda medeniyetler inşa etmiş milletimiz mazlumlara, mağdurlara ve muhtaçlara yardım elini uzatmaya devam ediyor. Bu alanda Diyanet İşleri Başkanlığımız ve Türkiye Diyanet Vakfımızın işbirliği ile vekâletle kurban kesimi organizasyonu yapıyoruz" dedi.

