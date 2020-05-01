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Müftü Ramazan Topcan Erdek’te

BALIKESİR HABERLERİ  | 01.05.2020 12:23 | Son Güncelleme

Balıkesir İl Müftüsü Ramazan Topcan, Erdek İlçe Müftülüğü’nü ziyaret etti.

Balıkesir İl Müftüsü Ramazan Topcan, Erdek İlçe Müftülüğü’nü ziyaret etti. Müftü Topcan Erdek’te ihtiyaç sahiplerine Ramazan yardım kolileri dağıttı.
Erdek Müftüsü Adem Eser tarafından karşılanan İl Müftüsü Topcan’a, kaymakamlık koordinatörlüğünde hizmet veren İlçe Müftülüğü personelinin de aralarında yer aldığı “Vefa Sosyal Destek Grubu” çalışmaları hakkında bilgi verildi. İlçe Müftülüğündeki toplantı sona erdikten sonra, Müftü Ramazan Topcan ile Müftü Adem Eser ve personelinin yer aldığı heyet, ihtiyaç sahibi ailelere yardım paketleri ile alışveriş kartlarını ulaştırmak üzere Erdek İlçesi kırsal mahalleler ziyaret edildi. Ziyaretlerde, Türkiye Diyanet Vakfı Balıkesir Şubesi tarafından hazırlanan yaklaşık 50 paketin yer aldığı Ramazan gıda yardım kolileri ile alışveriş kartları ihtiyaç sahibi ailelere teslim edildi.
Erdek ziyaretini değerlendiren Balıkesir İl Müftüsü Ramazan Topcan,”Türkiye Diyanet Vakfı Balıkesir Şubesi tarafından hazırlanan temel gıda malzemelerinden oluşan Ramazan yardım kolileri ile alışveriş kartları ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırıldı. Dini duyguların yoğun yaşandığı, yardımlaşma ve dayanışmanın zirveye ulaştığı bu mübarek Ramazan ayında fakir ve muhtaç vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını bir nebze olsun karşılayıp, mübarek Ramazan ayının manevi havasını teneffüs etmelerini sağlayıp, yapılan yardımlar karşısında vatandaşların yüzlerinde oluşan gülümsemeyi görmek bizleri mutlu ediyor. Çünkü Peygamber Efendimiz ‘Kim, din kardeşinin bir ihtiyacını giderirse, Allah da onun ihtiyacını giderir’ buyurmuştur. Biz de bir kardeşimizin küçük de olsa bir ihtiyacını karşılamaya çalışıyoruz. İnşallah Allah kabul eder” dedi.

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