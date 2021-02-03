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Müftü Topçu gençleri “Geçerken” dergisi aboneliğiyle ödüllendirdi

03.02.2021 12:58 | Son Güncelleme:
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Müftü Topçu gençleri “Geçerken” dergisi aboneliğiyle ödüllendirdi

Ağrı İl Müftülüğü, "Çevrimiçi Gençlik Buluşmaları" kapsamında sekiz genci bir yıllık “Geçerken” isimli dergi aboneliğiyle ödüllendirdi.Gençlik koordinatörleriyle birlikte gençleri makamında ağırlayan İl Müftüsü Topçu, Diyanet İşleri Başkanlığının “Güzel Bir İz Bırakmak İçin” sloganıyla aylık olarak çıkartılan sinema, şiir, edebiyat ve kültür-sanat yazılarının yer aldığı "Geçerken" dergisinin bir yıllık ücretsiz aboneliğini gençlere hediye etti.İl Müftüsü Tandoğan Topçu; “Başkanlığımız birçok alanda çok çeşitli projeleriyle din hizmetleri yürütmektedir ve bunların başında da gençlik çalışmaları gelmektedir.

Ağrı İl Müftülüğü, "Çevrimiçi Gençlik Buluşmaları" kapsamında sekiz genci bir yıllık “Geçerken” isimli dergi aboneliğiyle ödüllendirdi.
Gençlik koordinatörleriyle birlikte gençleri makamında ağırlayan İl Müftüsü Topçu, Diyanet İşleri Başkanlığının “Güzel Bir İz Bırakmak İçin” sloganıyla aylık olarak çıkartılan sinema, şiir, edebiyat ve kültür-sanat yazılarının yer aldığı "Geçerken" dergisinin bir yıllık ücretsiz aboneliğini gençlere hediye etti.
İl Müftüsü Tandoğan Topçu; “Başkanlığımız birçok alanda çok çeşitli projeleriyle din hizmetleri yürütmektedir ve bunların başında da gençlik çalışmaları gelmektedir. Pandemi sürecinde de bu çalışmalar durdurulmamış, yazılı ve görsel medya organlarıyla tüm hızıyla devam etmiştir. Bu çalışmalara bir yenisini daha ekleyen Diyanet İşleri Başkanlığı gençlere yönelik ‘geçerken’ dergisini yayına sunmuştur. Gençlere armağan niteliğindeki dergi, zengin içeriğiyle inanıyorum ki kısa sürede birçok genç bireyin favorileri arasına girecektir. Bu tür yayınlar ve sürdürülen etkinlikler gençlerimizin anlam arayışına ışık tutacak ve zihinlerindeki sorulara da cevap olacaktır. Gençlerimizin tüm bu çalışmalardan istifade etmelerini ümit ediyorum” ifadelerine yer verdi.

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