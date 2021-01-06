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Müftü Topçu, Rektör Karabulut ile bir araya geldi

AĞRI HABERLERİ  | 06.01.2021 12:55 | Son Güncelleme

Ağrı İl Müftüsü Tandoğan Topçu, İl Müftü Yardımcısı Kemal Arpacı ile birlikte İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof.

Ağrı İl Müftüsü Tandoğan Topçu, İl Müftü Yardımcısı Kemal Arpacı ile birlikte İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut ve İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Adem Yerinde’yi ziyaret etti.
İl Müftüsü Tandoğan Topçu gerçekleştirdiği ziyaretlerde, Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 1-3 Nisan 2021’de yapılacak olan “Değişen ve Gelişen Şartlar Bağlamında Hac” başlıklı Uluslararası Sempozyum hakkında bilgi vererek, Rektör Karabulut ve Dekan Yerinde’den düzenlenecek olan sempozyumun bilim insanlarına ve araştırmacılara duyurulması yönünde destek talebinde bulunarak kendilerini de davet etti.
Rektör Prof. Dr. Karabulut ve Dekan Prof. Dr. Yerinde, Müftü Topçu’ya gerçekleştirdiği nezaket ziyaretlerinden ve sempozyum davetinden dolayı duydukları memnuniyetlerini dile getirerek teşekkürlerini iletti.

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