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Müftüler Besni ilçesinde buluştu

19.02.2021 11:50 | Son Güncelleme:
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Müftüler Besni ilçesinde buluştu

Adıyaman’da il ve ilçe müftüleri Besni ilçesinde bir araya gelerek, gündemdeki konuları konuştu.Adıyaman İl Müftüsü Mehmet Taşçı ve ilçe müftülerinin aylık toplantısı bu kez Besni ilçesinde yapıldı.

Adıyaman’da il ve ilçe müftüleri Besni ilçesinde bir araya gelerek, gündemdeki konuları konuştu.
Adıyaman İl Müftüsü Mehmet Taşçı ve ilçe müftülerinin aylık toplantısı bu kez Besni ilçesinde yapıldı. Besni İlçe Müftüsü Mehmet Ünsal’ın ev sahipliğinde bir araya gelen müftüler gündemleriyle toplandı.
Mehmet Taşçı’nın başkanlık ettiği toplantıda, Üç ayların ve Ramazan ayının hazırlığı, müftülükler arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi, Diyanet İşleri Başkanlığının talimatlarının yerine getirilmesi konuları konuşuldu.
İl Müftüsü Mehmet Taşçı, aylık olağan yapılan bu toplantıların hayırlara vesile olmasını dilerek, talimatların yerine getirilmesinin önemine işaret etti.

Müftüler Besni ilçesinde buluştu

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