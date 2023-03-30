Müftülük personeli depremzede çocuklara manevi danışmanlık yapıyor

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin ardından, başlatılan seferberlik deprem bölgelerinde sürdürülüyor. Felaketin ardından binlerce depremzede psikolojik olarak da olumsuz yönde etkilendi.

Depremin afetzedeler ve üzerinde bıraktığı izleri silmek için de büyük mücadele verilirken, Gazipaşa İlçe Müftülüğü tarafından deprem bölgelerine görevlendirilen Kuran kursu öğreticisi hocalar, depremden etkilenen çocuklara manevi danışmanlık hizmeti veriyor.

Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya ve diğer illerde çalışmalarını sürdüren ekipler, çocuklarla yakından ilgilenip, depremin travmalarını silmek için mücadele ediyor. Konuya ilişkin Gazipaşa İlçe Müftülüğü’nden yapılan açıklamada, “İlçe Müftülüğümüz din gönüllüsü değerli hocalarımız, gönüllere dokunmaya devam ediyor. Müftülüğümüz Kuran kursu öğreticisi hocalarımız deprem bölgesindeki çocuklarımıza manevi danışmanlık yapıyor. Depremzede kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor ve değerli arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.

