YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kütahya
  4. Müftülük personeline Korona virüs ile mücadelede başarı belgesi

Müftülük personeline Korona virüs ile mücadelede başarı belgesi

KÜTAHYA HABERLERİ  | 18.11.2020 10:41 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Şaphane ilçesinde Korona virüs (Covid19) salgını ile mücadelede özverili çalışmalarından dolayı Müftülük Personeli başarı belgesi ile ödüllendirdi.Başarı belgelerini takdim eden Kaymakam Tayyar Emre Mahmutoğlu, yaptığı açıklamada, "Korona virüs salgınına karşı ilk günlerden itibaren kademeli olarak etkin önlemler alındı.

Kütahya’nın Şaphane ilçesinde Korona virüs (Covid19) salgını ile mücadelede özverili çalışmalarından dolayı Müftülük Personeli başarı belgesi ile ödüllendirdi.
Başarı belgelerini takdim eden Kaymakam Tayyar Emre Mahmutoğlu, yaptığı açıklamada, "Korona virüs salgınına karşı ilk günlerden itibaren kademeli olarak etkin önlemler alındı. Alınan önlemler kapsamında vatandaşlarımızın mağdur olmaması için Vefa Sosyal Destek Grubu, Seyahat İzin Kurulu Çalışma Grubu, Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Çalışma Grubu oluşturuldu. Vatandaşlarımızın acil ihtiyaçları başta olmak üzere, günlük eczane, market ve maaş talepleri gibi birçok hususta istekleri karşılandı. İlçe Müftülük Personeli ve gece gündüz demeden büyük bir özveriyle çalışan herkese teşekkür ederim." dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
1 gecede ünlü oldu! Bakın neden takip ediyorlarmış 1 gecede ünlü oldu! Bakın neden takip ediyorlarmış
Kütahya’da feci kaza: 2 yaralıKütahya’da feci kaza: 2 yaralı
1/

Kütahya Namaz Vakitleri 18 Kasım Çarşamba

İmsak
06:14
Sabah
07:40
Öğle
12:50
İkindi
15:27
Akşam
17:50
Yatsı
19:11

Kütahya Nöbetçi Eczaneler18 Kasım Çarşamba

Dönmez Eczanesi
Merkez
Kurtuluş Eczanesi
Merkez
Anadolu Eczanesi
Emet
Ayşem Eczanesi
Gediz
Hayat Eczanesi
Simav
Çağlar Eczanesi
Tavsanli
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.