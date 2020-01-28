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Müftülük yardımları dualar eşliğinde Elazığ ve İdlib’e uğurlandı

ANTALYA HABERLERİ  | 28.01.2020 18:00 | Son Güncelleme

Antalya’da, depremin yaşandığı Elazığ’daki vatandaşlar ve Suriye’nin İdlib kırsalındaki ihtiyaç sahipleri için başlatılan yardım kampanyasında toplanan yardımlar, 5 tırla dualar eşliğinde uğurlandı.Antalya’da İl ve ilçe müftülüklerince başlatılan yardım kampanyasında toplanan yardımlar, bugün Muratpaşa ilçesindeki Osman Gazi Cami’nde kılınan ikindi namazı sonrası Elazığ ve Suriye’ye doğru yola çıktı.İçerisinde kuru gıda ve giyim üzerine yardımların bulunduğu tırlar yola çıkmadan önce bir tören düzenlendi.

Antalya’da, depremin yaşandığı Elazığ’daki vatandaşlar ve Suriye’nin İdlib kırsalındaki ihtiyaç sahipleri için başlatılan yardım kampanyasında toplanan yardımlar, 5 tırla dualar eşliğinde uğurlandı.
Antalya’da İl ve ilçe müftülüklerince başlatılan yardım kampanyasında toplanan yardımlar, bugün Muratpaşa ilçesindeki Osman Gazi Cami’nde kılınan ikindi namazı sonrası Elazığ ve Suriye’ye doğru yola çıktı.
İçerisinde kuru gıda ve giyim üzerine yardımların bulunduğu tırlar yola çıkmadan önce bir tören düzenlendi. İl Müftüsü Osman Artan , Muratpaşa Kaymakamı Orhan Burhan ve İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan, Muratpaşa İlçe Müftüsü Kuddusi Uysal ve vatandaşların katıldığı törende konuşan İl Müftüsü Osman Artan, Elazığ ve İdlib’te yaşayan vatandaşların yardıma muhtaç olduğuna vurgu yaptı. Artan, “Biz kış gününde Antalya’da evimizde sobalarımızın başında otururken, oradaki kardeşlerimiz depremin verdiği korku ve psikolojik boğulmadan dolayı evlerine giremiyorlar. Çadırlarda yaşıyorlar. Yiyecek ve giyecek ihtiyaçları var. İlçe müftülüklerimizin başlattığı kampanyaya vatandaşlarımız tarafından bağışlanan bu yardımlar aynı zamanda İdlib’e de aynı şekilde gidecek. Elimizden geldiği kadar Antalya’mızın yapmış olduğu yardımı oraya göndermiş olacağız.” dedi.
Artan, yardımların bölgeden gelen talebe göre değerlendirildiğini de sözlerine ekledi. Konuşmanın ardından tırlar, dualar eşliğinde Elazığ ve İdlib’e uğurlandı.

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