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Müftülükten gıda desteği

KÜTAHYA HABERLERİ  | 02.04.2020 10:15 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Simav ilçesinde, Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından 65 yaş üzeri vatandaşların ihtiyaçları karşılanırken, Diyanet Vakfı Simav Şubesi tarafından da ücretsiz temel gıda desteği yapılıyor.Simav’a bağlı Gökçeler köyünde yaşamını sürdüren 70 yaşındaki Süleyman Süleyman Bozkuş’un tüm mutfak giderleri, Simav Müftülüğü tarafından karşılandı.Simav Müftüsü Muhammed Aydın, “Bizler Simav Müftülüğü olarak vefa destek grubu kapsamında, İlçe Kaymakamı Türker Çağatay Halim başkanlığında, hocalarımız ve muhtarlarımız ile birlikte köyleri dolaşıyoruz, ihtiyaçları tespit ediyoruz ve karşılamaya çalışıyoruz.

Müftülükten gıda desteği

Kütahya’nın Simav ilçesinde, Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından 65 yaş üzeri vatandaşların ihtiyaçları karşılanırken, Diyanet Vakfı Simav Şubesi tarafından da ücretsiz temel gıda desteği yapılıyor.
Simav’a bağlı Gökçeler köyünde yaşamını sürdüren 70 yaşındaki Süleyman Süleyman Bozkuş’un tüm mutfak giderleri, Simav Müftülüğü tarafından karşılandı.
Simav Müftüsü Muhammed Aydın, “Bizler Simav Müftülüğü olarak vefa destek grubu kapsamında, İlçe Kaymakamı Türker Çağatay Halim başkanlığında, hocalarımız ve muhtarlarımız ile birlikte köyleri dolaşıyoruz, ihtiyaçları tespit ediyoruz ve karşılamaya çalışıyoruz. 65 yaş üzeri olup evden çıkamayan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak için talep dilekçelerini alıp yerine getiriyoruz. Bu günkü çalışmamız daha farklı oldu. Türkiye Diyanet Vakfı Simav şubesi olarak, ihtiyaç sahibi Süleyman Bozkuş’un temel gıda ihtyaçlarını belirledik ve hazırlayıp kendisine teslim ettik. Köy Muhtarı ve İmam arkadaşımız ihtiyaçların belirlenmesinde bize yardımcı oluyorlar” dedi.
İhtiyaç sahibi Süleyman Bozkuş, “Cumhurbaşkanımıza, milletimize Allah zeval vermesin. Bizi düşünüp, yiyecek ihtiyaçlarımızı karşılayan Simav Müftülüğü’ne de teşekkür ederim” diye konuştu.

Müftülükten gıda desteği

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