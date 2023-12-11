Müge Anlı'da şoke eden iddia! Eski eşini cinsel gücü arttırıcı ilaçlarla öldürdü mü? Ünlü sunucu "Karına sahip çık" deyip sinirlendi

Müge Anlı ile Tatlı Sert programına Ayden Hanım'ın sözleri damga vurdu. Babasının kendisinden yaşça küçük bir kadın tarafından mal varlığı için kandırıldığını ifade eden genç kadının sözleri Müge Anlı dahil olmak üzere herkesi şoke etti.

Ayden Hanım 73 yaşındaki babası Ali Bey'e dair şu ifadeleri kullandı:

"Babam, annemi mezarlığa koyduğumuz gün 'Ben evleneceğim.' dedi. Birçok bayanla tanıştı. Babalar Günü'nde adının Dilber olduğunu öğrendiğim ama bize kendisini Sümeyye olarak tanıtan birisiyle çıktı geldi. Babam onunla evlenmek istediğini söyledi."

İMAM NİKAHLI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Ayden Hanım açıklamalarına şöyle devam etti:

"Babam onu getirdikten sonra, kadının imam nikahlı eşi bizi aradı. Ve 5 yıldır kendisiyle imam nikahlı olduğunu söyledi"

"BABAMI CİLVE YAPARAK KANDIRDI!"

Açıklamalar üzerine durumdan şüphelendiğini belirten Ayden Hanım açıklamalarına şöyle devam etti:

"Bana 'Bu kadın öyle bir cilve yapacak, babanız sizi unutacak. Bu cinsel güç artıcı ilaçlarla daha önce bir adamın ölümüne yol açtı. Hedefi hep yaşlı insanlar.' dedi. Babam bu iddialar sorasında benden bu kadını araştırmamı istedi. Kadın beni aradı ve 'Babanız zengin mi?' dedi. Babama ısrar ederek resmi nikaha ikna etmiş. Ağustos ayında evlenmişler. Cilve yaparak babamı kandırdı."

YAŞLI ADAM İDDİALARI YALANLADI: "ONLARA MİRAS VERMEYECEĞİM!"

Kızının iddialarının ardından programa bağlanan Ali Bey ise iddiaları yalandı. Ali Bey, eşini sevdiğini ve çocuklarına miras vermeyeceğini vurguladı.

Yaşlı adamın komşuları canlı yayına bağlanıp kendisinin akıl sağlığının yerinde olduğunu ve doğru karar verdiğini söyledi.

"ÇOCUKLARIMDAN KORKUYORUM, CANIM TEHLİKEDE!"

Ali Bey ise eşine güvendiğini söyleyip çocuklarından korktuğunu belirtti:

"Ben çocuklarımdan korkuyorum. Yarın reddi miras yapacağım. Canım tehlikede. Çocuklarım bana bakmadı bile. Bana bir bardak su vermediler."

Ayden Hanım, üvey annesinin, babasının mobil bankacılık hesabından 170 bin TL aktardığını öne sürdü.

İddiaların hedefindeki Sümeyye Hanım ise "Ben ev filan istemedim. Kavga falan olmadı. 'Bir şey istemiyorum' diye sözleşme imzaladım" açıklamasında bulundu.

EVLATLARINA ÇIKIŞTI: "ONLARIN AKIL KAYBI VAR!"

Ali Bey, canlı yayında evlatlarına sert çıktı:

"Ben senelerdir inşaatçılık yapıyorum. Hukuk biliyorum. Sözleşme imzalattım. Çocukların bir kaybı yok. Akıl kaybı var."

Müge Anlı, Ali Bey'in mal ayrımı sözleşmesi imzalamış olduğunu söyledi.

Sümeyye Hanım ise, "2019 yılında dini nikahlı evlendiğim eşim Yücel Bey bana resmi nikah yapmadı." dedi.

MÜGE ANLI'DAN SERT TEPKİ: "UTANMADAN BİR DE ARIYORSUN!"

Canlı yayına telefon bağlantısı gerçekleştiren dini nikahlı eş Yücel Bey, "Bu kadın beni kandırdı." ifadelerini kullandı.

Yücel Bey'in resmi nikahlı eşi olduğunu öğrenen Müge Anlı ise "Kendi karına sahip çık. Utanmadan bir de arıyorsun!" diyerek eleştiride bulundu.

"BEN OLSAM BU KADINA HAYATTA NİKAH KIYMAZDIM"

Sümeyye Hanım'ın ölümüne sebebiyet verdiği iddia edilen kişinin gelini canlı yayına bağlandı:

"Kayınperderime kutu kutu ilaçlar verdi. Kızım rahatsızdı evimize kızıma bakmak için geldi. Sonra babamla nikah kıydı. Evimizden bavullarca eşya aldı. Daha sonra İstanbul'da 3 çocuklu birisiyle evlendi. Ben olsam bu kadına hayatta nikah kıymazdım."





