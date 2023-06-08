Müge Anlı'dan Rahmi Özkan'ın sağlık durumu hakkında açıklama! "Bugün de aramızda değil" diyerek duyurdu

Hafta içi her gün ekrana gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yer alan Rahmi Özkan’ın iki gündür programda yer almaması dikkatlerden kaçmadı. Ünlü sunucu Müge Anlı, Özkan’ın neden canlı yayında olmadığını açıkladı ve Özkan’ın sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

"Bugün de Rahmi Özkan aramızda değil" diyen Müge Anlı açıklamasında "Bizi izliyor ama. Buradan kendisine sevgilerimizi gönderiyoruz. Bir mide ağrısıyla baş başaydı. Güzel bir check up yaptırdı. Maşallah bir şey de çıkmadı. Ama bugün de dinlenecek, inşallah yarın aramızda olacak." sözlerine yer verdi.

Mehmet Şevki Sözen ise, "Biraz önce konuştum, sesi çok çok iyi geliyordu. Doktorundan da bilgiler geldi. Her şey yolunda" açıklamasını yaptı.

Müge Anlı'nın "Biraz nazlıdır." diyerek gülümsemesinin ardından Sözen "Ama çok kıymetlimiz bizim. Biraz naz yapsın" dedi.

Müge Anlı ise "Gerçekten bizim çok kıymetlimiz. Onu da inşallah yarın aramıza bekliyoruz. O olmayınca takılacak kimsem olmuyor." dedi.

