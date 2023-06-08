MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Müge Anlı'dan Rahmi Özkan'ın sağlık durumu hakkında açıklama! "Bugün de aramızda değil" diyerek duyurdu

Müge Anlı'dan Rahmi Özkan'ın sağlık durumu hakkında açıklama! "Bugün de aramızda değil" diyerek duyurdu

08.06.2023 15:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Müge Anlı ile Tatlı Sert programı hafta içi her gün ekrana geliyor. Programın sevilen isimlerinden olan Rahmi Özkan’ın iki gündür canlı yayında yer almaması akıllarda soru işaretleri oluşturmuştu. Müge Anlı, Rahmi Özkan’ın sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

Müge Anlı'dan Rahmi Özkan'ın sağlık durumu hakkında açıklama! "Bugün de aramızda değil" diyerek duyurdu

Hafta içi her gün ekrana gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yer alan Rahmi Özkan’ın iki gündür programda yer almaması dikkatlerden kaçmadı. Ünlü sunucu Müge Anlı, Özkan’ın neden canlı yayında olmadığını açıkladı ve Özkan’ın sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

"Bugün de Rahmi Özkan aramızda değil" diyen Müge Anlı açıklamasında "Bizi izliyor ama. Buradan kendisine sevgilerimizi gönderiyoruz. Bir mide ağrısıyla baş başaydı. Güzel bir check up yaptırdı. Maşallah bir şey de çıkmadı. Ama bugün de dinlenecek, inşallah yarın aramızda olacak." sözlerine yer verdi.

müge

Mehmet Şevki Sözen ise, "Biraz önce konuştum, sesi çok çok iyi geliyordu. Doktorundan da bilgiler geldi. Her şey yolunda" açıklamasını yaptı.

müge-anlı1

Müge Anlı'nın "Biraz nazlıdır." diyerek gülümsemesinin ardından Sözen "Ama çok kıymetlimiz bizim. Biraz naz yapsın" dedi.

şevki

Müge Anlı ise "Gerçekten bizim çok kıymetlimiz. Onu da inşallah yarın aramıza bekliyoruz. O olmayınca takılacak kimsem olmuyor." dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kuruluş Osman'ın Gündüz Bey'iydi! Sır gibi sakladığı eşi bakın kim çıktı! Kuruluş Osman'ın Gündüz Bey'iydi! Sır gibi sakladığı eşi bakın kim çıktı!
Kızı da ünlü oyuncu çıktı! Duyanlar çok şaşırdıKızı da ünlü oyuncu çıktı! Duyanlar çok şaşırdı
Transparan giyip pozuyla nefes kesti! Beğeni butonu çöktüTransparan giyip pozuyla nefes kesti! Beğeni butonu çöktü
Anahtar Kelimeler:
Müge Anlı Rahmi Özkan ele

En Çok Okunan Haberler

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten net mesaj!

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten net mesaj!

Beşiktaş, maç öncesinde veda etti!

Beşiktaş, maç öncesinde veda etti!

Süper Lig'de küme düşen son takım belli oldu!

Süper Lig'de küme düşen son takım belli oldu!

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı belli oldu

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı belli oldu

Yavuz Ağıralioğlu canlı yayında duyurdu: Gerekirse parti kuracağız

Yavuz Ağıralioğlu canlı yayında duyurdu: Gerekirse parti kuracağız

Canlı yayında çok konuşulacak sözler! "İnatla görevde kalarak..."

Canlı yayında çok konuşulacak sözler! "İnatla görevde kalarak..."

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bir an dengesini kaybetti! Annesinin temizlik kovasının içine düştü

Bir an dengesini kaybetti! Annesinin temizlik kovasının içine düştü

Konfor, kalite, tasarım hepsi bir arada! Puma'da %40'a varan indirim

Konfor, kalite, tasarım hepsi bir arada! Puma'da %40'a varan indirim

Sokak ortasında saldırı! 4'ü çocuk en az 6 yaralı

Sokak ortasında saldırı! 4'ü çocuk en az 6 yaralı

16 yıldır tek başına yaşayan timsah hamile kaldı

16 yıldır tek başına yaşayan timsah hamile kaldı

Çok satanlarda bir numara! Crocs terlikte kaçırılmayacak indirim

Çok satanlarda bir numara! Crocs terlikte kaçırılmayacak indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.