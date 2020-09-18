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Müge Anlı'dan Ümitcan Uygun'un annesi Gülay Uygun'un ölümüyle ilgili ilk açıklama!

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2020 11:25 | Son Güncelleme

Aleyna Çakır'ın ölümüyle suçlanan Ümitcan Uygun'un annesi Gülay Uygun geçtiğimiz gün ormanlık alanda ölü bulundu. Uygun'un ailesi Müge Anlı'yı suçlarken Müge Anlı canlı yayında ilk açıklamayı yaptı. Anlı açıklamasında "Bu olayın ardından da yine suçlu olan ben oldum. Ben bu suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.

Ankara'da, Aleyna Çakır'ın evde ölü bulunması olayı ile ilgili gözaltına alınıp serbest bırakılan Ümitcan Uygun'un annesi Gülay Uygun (48), silahla başından vurulmuş halde dağlık alanda ölü bulundu. Yapılan ilk incelemede Gülay Uygun'un, intihar notu bırakarak yaşamına son verdiği belirlendi.

Müge Anlı, Aleyna Çakır'ın ölümünde şüpheli olan Ümitcan Uygun'un annesi Gülay Uygun'un ölümünün ardından aile tarafından hedef gösterilmesine yönelik yaptığı açıklamada, "Ne söylerseniz söyleyin, ne yaparsanız yapın ben bu yolumdan dönmeyeceğim" dedi.

Aleyna Çakır'ın ölümünde şüpheli olan Ümitcan Uygun'un annesi Gülay Uygun ölü bulunduAleyna Çakır'ın ölümünde şüpheli olan Ümitcan Uygun'un annesi Gülay Uygun ölü bulundu

GÜLAY HANIM GRUP KURMUŞ

Gülay Uygun'un şüpheli ölümünden kendisinin 'sorumlu' tutulmasıyla ilgili açıklama yapan Anlı, "Allah rahmet eylesin. Devletin kurumları önemli kurumlardır. Soruşturmayı ben onlara bırakma taraftarıyım. Devlet de soruşturmayı başlattı, müfettişleri görevlendirdi. Çok sayıda kız bizi aradı bununla ilgili.

Hatta 2 gün sonra da hanımefendinin ifadesi alınacakmış. Kızlar, 'Rahmetli hanım bize Whatsapp grubu kurdu. 'Benim hakkımda soru sorarlarsa iyi şeyler söyleyin' diye yazdı' dediler. Fakat konu onun üzerinde değilken dün şüpheli şekilde hayatını kaybetti. Allah rahmet eylesin. Hep böyle bir tehdit var. Bu olayın ardından da yine suçlu olan ben oldum. Ben bu suçlamaları kabul etmiyorum" diye konuştu.

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Ölen kadının ailesi çok sıkıntılı eğer kadın birşeyler açıklayacağım dediyse kendileri bile öldürmüş olabilir hepsi piskopat manyak bunların.
yaşa be müge anlı göğsümüz kabardı helal olsun sana..
tüm türkiye müge anlının yanında olalım ülkede adalet ilahi olduğunu herkes farkına varsın
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