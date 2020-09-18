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  4. Aleyna Çakır'ın ölümünde şüpheli olan Ümit Can'ın annesi Gülay Uygun ölü bulundu

Aleyna Çakır'ın ölümünde şüpheli olan Ümit Can'ın annesi Gülay Uygun ölü bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2020 01:18 | Son Güncelleme

21 yaşındaki Aleyna Çakır'ın ölümünün ardından hakkında soruşturma başlatılan Ümit Can Uygun'un annesi Gülay Uygun başına tek el ateş edilmiş halde ölü bulundu. Ümit Can Uygun ve babası, şüpheli ölümün bir intihar olduğunu iddia etti.

Aleyna Çakır'ın ölümünde şüpheli olan Ümit Can'ın annesi Gülay Uygun ölü bulundu

Aleyna Çakır'ın ölümünde "şüpheli" olarak kamuoyuna yansıyan Ümit Can'ın Sosyal Hizmetler'de görev yapan annesi hakkındaki "Yurtta kalan genç kızları gece hayatına yönlendirdiği" iddiası üzerine bakanlık soruşturma başlatmıştı.

ŞÜPHELİ İNTİHAR

Bakanlık soruşturmasının ardından Ümit Can'ın annesi Gülay Uygun dün akşam saatlerinde başına tek el silahla ateş etmiş olarak ölü bulundu.

3 Haziran'da Ankara'daki evinde ölü olarak bulunan 21 yaşındaki Aleyna Çakır'ın ailesi kızlarının cinayete kurban gittiğini savunuyordu. Kızlarının öldürüldükten sonra intihar süsü verildiğini savunan aile şüpheli olarak kızlarının erkek arkadaşı Ümit Can'ı işaret ediyordu. Aleyna Çakır'ın komşuları ve arkadaşları da genç kızın sürekli şiddet gördüğünü söyleyip cinayet ihtimali üzerinde durdu.

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