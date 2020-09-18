Aleyna Çakır'ın ölümünde şüpheli olan Ümit Can'ın annesi Gülay Uygun ölü bulundu

Aleyna Çakır'ın ölümünde "şüpheli" olarak kamuoyuna yansıyan Ümit Can'ın Sosyal Hizmetler'de görev yapan annesi hakkındaki "Yurtta kalan genç kızları gece hayatına yönlendirdiği" iddiası üzerine bakanlık soruşturma başlatmıştı.
Bakanlık soruşturmasının ardından Ümit Can'ın annesi Gülay Uygun dün akşam saatlerinde başına tek el silahla ateş etmiş olarak ölü bulundu.
3 Haziran'da Ankara'daki evinde ölü olarak bulunan 21 yaşındaki Aleyna Çakır'ın ailesi kızlarının cinayete kurban gittiğini savunuyordu. Kızlarının öldürüldükten sonra intihar süsü verildiğini savunan aile şüpheli olarak kızlarının erkek arkadaşı Ümit Can'ı işaret ediyordu. Aleyna Çakır'ın komşuları ve arkadaşları da genç kızın sürekli şiddet gördüğünü söyleyip cinayet ihtimali üzerinde durdu.