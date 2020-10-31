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Müge Anlı İzmir'deki depremzedeler için Mobil Aşevi gönderdi

31.10.2020 14:30 | Son Güncelleme:
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Müge Anlı İzmir'deki depremzedeler için Mobil Aşevi gönderdi

Yıllardır ATV ekranlarında yayın yapan Müge Anlı, dün İzmir'de meydana gelen 6,6'lık deprem sonrası harekete geçti. Depremzedelerin yaralarını sarmak için Müge Anlı ve Dostları Aşevi İzmir'e ulaştı.

Merkez üssü Ege Denizi'nin İzmir Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 15 saniye süren depremde şu ana kadar 20'den fazla kişi hayatını kaybetti, 830'dan fazla kişi de yaralandı. 9 binanın enkazında arama-kurtarma çalışmaları sürüyor.

DEPREMZEDELERE 3 ÖĞÜN YEMEK VERİLECEK

Araştırmacı-Gazeteci Müge Anlı, Kızılay ile el ele vererek aşevi kampanyası başlatmıştı. Bu kampanya kapsamında hayırsever Müge Anlı izleyicisi yurdun dört bir yanında hizmet vermesi amacıyla ikisi yerleşik olmak üzere 12 aşevi bağışlamıştı. Müge Anlı ve Dostları Mobil Aşevi, 6,6 şiddetindeki sarsıntı ile yara alan İzmir'deki depremzedelere hizmet için deprem bölgesine gitti. 3 öğün yemek ikramı ile depremzedelerin hizmetinde olacak.

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ELAZIĞ VE GİRESUN'A DA GÖNDERMİŞTİ

Müge Anlı ve Dostları Mobil Aşevleri, daha önce deprem felaketi ile sarsılan Elazığ ve sel felaketini yaşayan Giresun'da binlerce kişiye sıcak yemek dağıtmıştı. Öte yandan pandemi döneminde de Gaziantep'te yer alan yerleşik aşevi, evinden çıkamayan yaşlılarımızın kapısına kadar 3 öğün yemek götürmüştü.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
van depremide olmuştu sayın müge hanım allah tüm deprem zedelerin yar ve yardımcısı olsun

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