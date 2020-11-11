YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi 5 yaşında

Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi 5 yaşında

MUĞLA HABERLERİ  | 11.11.2020 16:39 | Son Güncelleme

Muğla’da 7 acil çağrı merkezinin 112 acil çağrı numarası üzerinde birleşmesinin üzerinden 5 yıl geçti.

Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi 5 yaşında

Muğla’da 7 acil çağrı merkezinin 112 acil çağrı numarası üzerinde birleşmesinin üzerinden 5 yıl geçti. Acil Çağrı numaralarının tek numarada toplanması ile asılsız ihbarların önüne geçilirken, kurumlar arası koordinasyon da üst seviyeye çıkarıldı.
Acil çağrı numaraları olan 110, 112, 122, 155, 156, 158 ve 177 numaralarının tek numara ‘112’ olarak birleşmesinin ardından Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi’ne gelen toplam çağrı sayısı 6 milyona ulaştı. Bu çağrılardan 3 milyon 509 bini ile iletişim sağlandı. Yapılan çağrıların toplam saniyesi ise 315 milyon saniye olarak gerçekleşti.
Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi’nin faaliyete geçmesi ile asılsız ihbarlar da ilk faaliyete geçtiği günlerde yüzde 90’lar seviyesinde iken, bugün yüzde 25’lere kadar geriledi. Vatandaşların gereksiz yere 112 Acil Çağrı Merkezi’ne meşgul etmemeleri istenirken, asılsız çağrıların gerçek vakalara ulaşmayı geciktirmesine sebep olduğu öğrenildi.

Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi 5 yaşında

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şoke eden iddia! Atatürk'e bilerek yanlış tedavi uygulandı Şoke eden iddia! Atatürk'e bilerek yanlış tedavi uygulandı
Evi adeta yok oldu: Cumaya gidecek elbisem yokEvi adeta yok oldu: Cumaya gidecek elbisem yok

Muğla Namaz Vakitleri 11 Kasım Çarşamba

İmsak
06:12
Sabah
07:34
Öğle
12:56
İkindi
15:43
Akşam
18:07
Yatsı
19:24

Muğla Nöbetçi Eczaneler11 Kasım Çarşamba

Alinda Eczanesi
Merkez
Kaleli Eczanesi
Merkez
Can Eczanesi
Bodrum
Gümbet Eczanesi
Bodrum
Mumcular Eczanesi
Bodrum
Öner Eczanesi
Bodrum
Turgutreis Eczanesi
Bodrum
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.