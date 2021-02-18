YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Muğla 112 AÇM’den tanıtım etkinliği

Muğla 112 AÇM’den tanıtım etkinliği

18.02.2021 12:53 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla’da acil çağrı numaralarının tek çatı altında toplanmasının ardından Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü tanıtım faaliyetlerini sürdürüyor.11 Şubat günü kutlanan ‘112 Günü’ 112 Acil Çağrı numarasının farkındalığını artırmak amacıyla he etkinlikleri kapsamında tanıtım faaliyetlerini sürdüren Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü salgın koşullarını dikkate alarak tanıtım çalışmalarına devam ediyor.Tüm ilçelerde ve ulaşılabilen mahalle, okul, halk pazarı gibi yerlerde tanıtım faaliyetini sürdüren Muğla 112 AÇM, Menteşe ilçesinde kurulan pazarda yapılan çalışmada 2 bin vatandaşa, acil durumda tek 112 hattının aranmasının yeterli olacağı, polis, ambulans, jandarma, itfaiye, orman yangını, AFAD ve Sahil Güvenlik için tekrar ve farklı numaraların aranmasına gerek bulunmadığı anlatan broşürler dağıttı.Özellikle 65 yaş üstü vatandaşların, ihtiyaçları için ilçelerindeki Vefa Sosyal Destek ekiplerine 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden ulaşabilecekleri, salgın döneminde HES uygulaması, ya da 112 üzerinden kurallara uyulmaması ile ilgili ihbarlarını, 24 saat süresince yapabilecekleri hatırlatıldı.

Muğla’da acil çağrı numaralarının tek çatı altında toplanmasının ardından Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü tanıtım faaliyetlerini sürdürüyor.
11 Şubat günü kutlanan ‘112 Günü’ 112 Acil Çağrı numarasının farkındalığını artırmak amacıyla he etkinlikleri kapsamında tanıtım faaliyetlerini sürdüren Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü salgın koşullarını dikkate alarak tanıtım çalışmalarına devam ediyor.
Tüm ilçelerde ve ulaşılabilen mahalle, okul, halk pazarı gibi yerlerde tanıtım faaliyetini sürdüren Muğla 112 AÇM, Menteşe ilçesinde kurulan pazarda yapılan çalışmada 2 bin vatandaşa, acil durumda tek 112 hattının aranmasının yeterli olacağı, polis, ambulans, jandarma, itfaiye, orman yangını, AFAD ve Sahil Güvenlik için tekrar ve farklı numaraların aranmasına gerek bulunmadığı anlatan broşürler dağıttı.
Özellikle 65 yaş üstü vatandaşların, ihtiyaçları için ilçelerindeki Vefa Sosyal Destek ekiplerine 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden ulaşabilecekleri, salgın döneminde HES uygulaması, ya da 112 üzerinden kurallara uyulmaması ile ilgili ihbarlarını, 24 saat süresince yapabilecekleri hatırlatıldı. Gerek pazar esnafı, gerekse de vatandaşlarla birebir iletişim kurularak yapılan çalışmada, yalnız yaşayan vatandaşlara, acil bir durumla karşılaştıklarında kimi arayacakları soruldu. Bazı vatandaşların evladımı, yakınlarımı ararım, onlar gerekeni yapar cevabı üzerine, önce 112 hattını araması gerektiği ifade edilerek, “Muğla’da 112 evladından/yakınından daha çabuk gelir” tanıtım çalışmasının sloganı hatırlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kampa giderken yanınıza almanız gereken 6 kamp malzemesiKampa giderken yanınıza almanız gereken 6 kamp malzemesi
Evi adeta yok oldu: Cumaya gidecek elbisem yokEvi adeta yok oldu: Cumaya gidecek elbisem yok
1/

Muğla Namaz Vakitleri 18 Şubat Perşembe

İmsak
06:25
Sabah
07:45
Öğle
13:26
İkindi
16:27
Akşam
18:56
Yatsı
20:11

Muğla Nöbetçi Eczaneler18 Şubat Perşembe

Ersoy Eczanesi
Merkez
Yüksel Eczanesi
Merkez
Burçin Eczanesi
Bodrum
Cansel Eczanesi
Bodrum
Erdem Eczanesi
Bodrum
Filika Eczanesi
Bodrum
Gümüşlük Eczanesi
Bodrum
Tümünü Göster
Muğla ECZANELER
Muğla ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Eskişehir'de karı koca ve 4 yaşındaki çocukları evlerinde bıçaklanmış olarak ölü bulundu

Eskişehir'de karı koca ve 4 yaşındaki çocukları evlerinde bıçaklanmış olarak ölü bulundu

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Kar yağışları balık tezgahlarını etkiledi

Kar yağışları balık tezgahlarını etkiledi

Çetindağ, “Bizim sabrımızı denemesinler”

Çetindağ, “Bizim sabrımızı denemesinler”

Samsunspor, İstanbul'dan avantajlı skorla dönmek istiyor

Samsunspor, İstanbul'dan avantajlı skorla dönmek istiyor

Diğer Haberler

Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

Milas Kaymakamı Böke, görevine başladı

Milas Kaymakamı Böke, görevine başladı

Başkan Oktay “Son açıklamalar ile umutlarımız arttı”

Başkan Oktay “Son açıklamalar ile umutlarımız arttı”

Muğla'da üretilen yerel tohumlar toprakla buluşuyor

Muğla'da üretilen yerel tohumlar toprakla buluşuyor

Muğla'da üretilen yerel tohumlar toprakla buluşuyor

Muğla'da üretilen yerel tohumlar toprakla buluşuyor

Muğla'da üretilen yerel tohumlar toprakla buluşuyor

Muğla'da üretilen yerel tohumlar toprakla buluşuyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.