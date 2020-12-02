Muğla 112’ye Kasım’da 100 bin çağrı

Muğla’da 10 Kasım 2015’te ‘Zor anlarınızda sizinleyiz’ sloganı ile faaliyete başlayan Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi Kasım ayında 100 bin vatandaş tarafından arandı.

Muğla’da 7 acil çağrı merkezinin 112 acil çağrı numarası üzerinde birleşmesinin üzerinden 5 yıl geçti. Acil Çağrı numaralarının tek numarada toplanması ile asılsız ihbarların önüne geçilirken, kurumlar arası koordinasyon da üst seviyeye çıkarıldı. Acil çağrı numaraları olan 110, 112, 122, 155, 156, 158 ve 177 numaralarının tek numara ’112’ olarak birleşmesinin ardından Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi’ne gelen toplam çağrı sayısı 5 yılda 6 milyona ulaştı. Bu çağrılardan 3 milyon 509 bini ile iletişim sağlandı. Yapılan çağrıların toplam saniyesi ise 315 milyon saniye olarak gerçekleşti.

Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi’ne her geçen gün çağrı sayısında artış yaşanırken, özellikle pandemi döneminde çağrı sayısında artış yaşandı. Kasım ayında gerçekleşen çağrı sayısı 100 bin 037’ye ulaşırken, bu çağrılardan yüzde 30,6’sı asılsız çağrı olarak kayıtlara geçti. Vatandaşların gereksiz yere 112 Acil Çağrı Merkezi’ne meşgul etmemeleri istenirken, asılsız çağrıların gerçek vakalara ulaşmayı geciktirmesine sebep olduğu öğrenildi.



