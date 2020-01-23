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Muğla 2019 turizmini yüzde 16 artışla kapattı

MUĞLA HABERLERİ  | 23.01.2020 12:09 | Son Güncelleme

2015 yılındaki Rus savaş uçağının düşürülmesi ve ardından 2016 yılında FETÖ darbe girişimi ile büyük sekteye uğrayan Muğla turizmi, 2019 yılında kendini toparladı.

2015 yılındaki Rus savaş uçağının düşürülmesi ve ardından 2016 yılında FETÖ darbe girişimi ile büyük sekteye uğrayan Muğla turizmi, 2019 yılında kendini toparladı. Muğla’ya 2018 yılında 2 milyon 805 115 yabancı turist girişi olurken, 2019 yılında bu rakam yüzde 16’lık artış ile 3 milyon 266 bin 650’e ulaştı.
İngilizlerin Türkiye’deki tercihi Muğla
Muğla’nın en fazla turist çektiği ülkelerin başında gelen İngiliz vatandaşları Türkiye’de en fazla tercih ettiği il Muğla oldu. Muğla’ya gelen turistlerin üçte birini karşılayan İngiltere’den Muğla’ya 1 milyon 137 bin 108 turist girişi oldu. İngiltere’yi 513 bin 056 kişi ile Rusya Federasyonu, 200 bin 855 kişi ile Ukrayna, 190 bin 069 kişi ile Almanya ve 180 bin 511 kişi ile Polonya takip etti. Muğla’yı tercih eden ülkelerin genel turist yapındaki payı İngilizler yüzde 35 olarak gerçekleşti. Rusya Federasyonu’nun yüzde 16 olurken, Almanya ve Ukrayna yüzde 6’lık bir dilime sahip.
Turistlerin yükünü havalimanları çekti
Uluslar arası iki havalimanına sahip Muğla Dalaman ve Milas-Bodrum havalimanlarından giriş yapan turist rakamı 2 milyon 672 bin 075 kişi. Buna göre Dalaman Havalimanından 1 milyon 698 bin 598, Milas-Bodrum havalimanından ise 972 bin 477 giriş oldu. 595 bin 575 turistin girişi ise 10 deniz gümrük kapısından gerçekleşti.

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