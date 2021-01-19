YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Muğla 2020’de 695 bin yabancı turist ağırladı

Muğla 2020’de 695 bin yabancı turist ağırladı

19.01.2021 12:31 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyayı etkisi altına alan korona virüse rağmen Haziran ayının ikinci yarısında başlayan yabancı turist girişi ile Muğla 2020 yılını bir önceki yıla göre eksi 79 ile kapatırken 695 bin 314 yabancı turist ağırladı.Ocak, Şubat ve 11 Mart’a kadar toplam 12 bin 449 yabancı turist ağırlayan Muğla, 11 Mart’ta başlayan uluslararası havayolu kısıtlaması ile giriş ve çıkışları uçuşa tamamen kapattı.

Dünyayı etkisi altına alan korona virüse rağmen Haziran ayının ikinci yarısında başlayan yabancı turist girişi ile Muğla 2020 yılını bir önceki yıla göre eksi 79 ile kapatırken 695 bin 314 yabancı turist ağırladı.
Ocak, Şubat ve 11 Mart’a kadar toplam 12 bin 449 yabancı turist ağırlayan Muğla, 11 Mart’ta başlayan uluslararası havayolu kısıtlaması ile giriş ve çıkışları uçuşa tamamen kapattı. Haziran ayının ikinci yarısına kadar tüm ülkede uygulanan kısıtlamalar Haziran ayından itibaren belirli kısıtlamalar getirilerek kaldırılmıştı.
Turist havayolunu tercih etti
Haziran ayının ikinci yarısından itibaren başlayan yabancı turist girişi Ekim ayına kadar devam etti. Haziran-Ekim arasındaki 4 aylık dönemde toplam 387 bin 229 yabancı turist girişi olurken, 12 aylık dönemde Milas Bodrum Havalimanından 248 bin 032, Dalaman Havalimanından ise 429 bin 575 turist giriş yaptı. 17 bin 710 yabancı turist ise Muğla’daki 9 deniz gümrük kapısından giriş yaptı.
Muğla sezonu eksi 79 ile kapattı
2019 yılında 3 milyon 266 bin 650 yabancı turist ağırlayan Muğla, 2020 yılında virüs salgını nedeniyle bir önceki yıla göre toplam 2 milyon 571 336 yabancı turist kaybına uğradı. Buna göre, Muğla’ya gelen yabancı turistlerin ülkelere göre dağılımında İngiliz turistler ilk sırada yer aldı. İngiltere 309 bin 717 ile ilk sırada. Rusya Federasyonundan 150 bin 397, Ukrayna’dan 127 bin 564, Polonya’dan 17 bin 424, Almanya’dan 16 bin 213 yabancı turist 2020 yılında Muğla’yı ziyaret etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Ünlü oyuncudan çok konuşulan paylaşım! Beğeni yağdı Ünlü oyuncudan çok konuşulan paylaşım! Beğeni yağdı
Kan donduran Pınar Gültekin cinayetinde yeni detaylarKan donduran Pınar Gültekin cinayetinde yeni detaylar
1/

Muğla Namaz Vakitleri 19 Ocak Salı

İmsak
06:47
Sabah
08:11
Öğle
13:22
İkindi
16:01
Akşam
18:24
Yatsı
19:43

Muğla Nöbetçi Eczaneler19 Ocak Salı

Genek Eczanesi
Merkez
Özcan Eczanesi
Merkez
Atlas Eczanesi
Bodrum
Burcu Eczanesi
Bodrum
Gümüşlük Eczanesi
Bodrum
Kıvılcım Eczanesi
Bodrum
Natura Eczanesi
Bodrum
Tümünü Göster
Muğla ECZANELER
Muğla ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Cezaevi firarisi narkotik polisine yakalandı

Cezaevi firarisi narkotik polisine yakalandı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Samsunspor Başkanı Yıldırım ile taraftar arasında polemik

Samsunspor Başkanı Yıldırım ile taraftar arasında polemik

Beyaza bürünen üniversite kampüsünde kartpostallık görüntüler

Beyaza bürünen üniversite kampüsünde kartpostallık görüntüler

Trabzonspor, İttifak Holding Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Trabzonspor, İttifak Holding Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Diğer Haberler

Muğla Büyükşehir’den “Hortikültürel terapi” alanı

Muğla Büyükşehir’den “Hortikültürel terapi” alanı

Muğla 2020’de 695 bin yabancı turist ağırladı

Muğla 2020’de 695 bin yabancı turist ağırladı

Park halindeki araç alev aldı

Park halindeki araç alev aldı

Yatağan Termik Enerji Genel Müdürü Korhan Tiryaki, Vali Tavlı’yı ziyaret etti

Yatağan Termik Enerji Genel Müdürü Korhan Tiryaki, Vali Tavlı’yı ziyaret etti

Ağabeyinin acısına dayanamayıp kendini kanyondan aşağı attı

Ağabeyinin acısına dayanamayıp kendini kanyondan aşağı attı

Datça’nın yüksek kesimlerine kar yağdı

Datça’nın yüksek kesimlerine kar yağdı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.