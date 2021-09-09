Muğla 6. Uluslararası Zurnazen Festivali sürüyor

Muğla'da bu yıl altıncısı düzenlenen Uluslararası Zurnazen Festivali, Datça'daki etkinliklerle devam ediyor.
Menteşe ilçesinde açılışı gerçekleştirilen festival, Marmaris'in ardından Datça ilçesinde sürüyor.
Festivale katılanlar zurna ustalarının performansını ilgiyle izledi.
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, zurnayı birleştirici bir öge olarak gördüklerini belirterek, " Bu nedenle zurnayı bir festivalle yaşatmak ve yaşamak doğru olur diye düşünerek, festivale başladık." dedi.
Festivalde Bulgaristan'dan Demir Kurtov, Azerbaycan'dan Fagan Alasgarov, Makedonya'dan Abdı Sulımanov ve İspanya'dan Manuel Sabate Benanch olmak üzere 18'i Türk, 4'ü yabancı 22 sanatçı sahneye çıkıyor.
HES kodu ve PCR test sorgusu yapılmadan festival alanlarına giriş yapılamıyor.
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