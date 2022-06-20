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Muğla açıklarında 122 düzensiz göçmen kurtarıldı

20.06.2022 22:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla açıklarında 122 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Marmaris ve Datça ilçesi açıklarında 122 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Datça ilçesi açıklarında yelkenli teknede düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine, bölgeye TCSG-3 ve TCSG -31 botları yönlendirildi.

Hareket halindeki yelkenli tekne durdurularak içindeki 94 düzensiz göçmen yakalandı. Teknede bulunan ve göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Ayrıca, Marmaris açıklarında lastik botta düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine, bölgeye TCSG-82 botu gönderildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen fiber teknedeki 28 düzensiz göçmeni Sahil Güvenlik botuna aldı.

Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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