Muğla açıklarında 28 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında, lastik bottaki 28 düzensiz göçmen karaya çıkartıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye hareket etti.

Hareket halindeki lastik bot durdurularak 28 düzensiz göçmen, sahil güvenlik ekiplerince yakalandı.

Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.



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