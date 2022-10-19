YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Muğla açıklarında 30 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla açıklarında 30 düzensiz göçmen kurtarıldı

19.10.2022 21:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla açıklarında 30 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla açıklarında 30 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla açıklarında 30 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekibince kurtarıldı.

Bodrum ilçesi açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan ekipler, Sahil Güvenlik Botu (TCSG-3) ile belirtilen bölgeye gitti.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına itilen lastik bottaki 30 düzensiz göçmeni kurtardı.

Karaya çıkartılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Muğla açıklarında 20 düzensiz göçmen kurtarıldıMuğla açıklarında 20 düzensiz göçmen kurtarıldı
AK Parti'den Ankara'da su tarifesindeki indirim nedeniyle sosyal yardımların kesilmesine tepkiAK Parti'den Ankara'da su tarifesindeki indirim nedeniyle sosyal yardımların kesilmesine tepki
Kilis'te hemşire eşini öldüren kocaya müebbet hapis cezasıKilis'te hemşire eşini öldüren kocaya müebbet hapis cezası
Anahtar Kelimeler:
Muğla Bodrum sahil güvenlik göçmen

Muğla Namaz Vakitleri 19 Ekim Çarşamba

İmsak
05:51
Sabah
07:11
Öğle
12:57
İkindi
16:03
Akşam
18:33
Yatsı
19:47
Muğla ECZANELER
Muğla ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kabızlık sorunu tarih oluyor! Bağırsakları anında harekete geçirir

Kabızlık sorunu tarih oluyor! Bağırsakları anında harekete geçirir

Kekin kurumasını önlemenin en kolay yolu

Kekin kurumasını önlemenin en kolay yolu

Lezzetli ve sağlıklı yemekler yapmak için hangi airfryer? Philips mi Arçelik mi? Sizin için inceledik

Lezzetli ve sağlıklı yemekler yapmak için hangi airfryer? Philips mi Arçelik mi? Sizin için inceledik

Akciğer kanserinin en sık görülen belirtisi: Hemoptizi!

Akciğer kanserinin en sık görülen belirtisi: Hemoptizi!

Melena’yı fark ettiğiniz an harekete geçin

Melena’yı fark ettiğiniz an harekete geçin

Ocak başında saatler geçirmeye son! Mutfaktaki üçüncü eliniz olacak

Ocak başında saatler geçirmeye son! Mutfaktaki üçüncü eliniz olacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.