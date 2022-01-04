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Muğla açıklarında 31 düzensiz göçmen kurtarıldı

04.01.2022 18:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla açıklarında 31 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Dalaman ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 31 düzensiz göçmen kurtarılarak karaya çıkartıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Dalaman açıklarında lastik botta düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye hareket etti.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 31 yabancı uyrukluyu Sahil Güvenlik botuna aldı.

Karaya çıkartılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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