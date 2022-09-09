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Muğla açıklarında 32 düzensiz göçmen kurtarıldı

09.09.2022 20:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla açıklarında 32 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla açıklarında 32 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 32 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Datça açıklarında lastik bot içinde düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekip yönlendirildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 32 düzensiz göçmeni sahil güvenlik botuna alarak karaya çıkardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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Datça sahil güvenlik

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