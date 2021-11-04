Muğla açıklarında 45 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Marmaris ve Datça ilçeleri açıklarında 45 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Marmaris açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen bir lastik botta düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye hareket etti.

Lastik bottaki 33 düzensiz göçmen, sahil güvenlik ekiplerince kurtarılarak karaya çıkarıldı.

Sahil güvenlik ekipleri ayrıca Datça açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen saldaki 12 düzensiz göçmeni de kurtardı.

Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.



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