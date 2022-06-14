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Muğla açıklarında 5 düzensiz göçmen kurtarıldı

14.06.2022 21:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Datça'da da özel teknede rahatsızlanan bir kişinin tıbbi tahliyesi yapıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında lastik bottaki 5 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Bodrum açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi alındı. Bunun üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen bottaki 5 düzensiz göçmeni kurtardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Öte yandan, Datça ilçesi açıklarında özel teknede rahatsızlanan bir kişinin tıbbi tahliyesinin gerçekleştirildiği bildirildi.

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