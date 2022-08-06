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Muğla açıklarında 56 düzensiz göçmen kurtarıldı

06.08.2022 00:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ülkeyi yasa dışı yollarla terk etmeye çalışan 2 kişi yakalandı

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında can salları içindeki 56 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Marmaris ilçesi açıklarında can salları içinde göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 4 can salı içindeki 56 düzensiz göçmeni Sahil Güvenlik botuna alarak karaya çıkardı.

Öte yandan can salı içinde ülkeyi yasa dışı yollarla terk etmeye çalışan 2 kişi yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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