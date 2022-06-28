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Muğla açıklarında 75 düzensiz göçmen kurtarıldı

28.06.2022 00:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla açıklarında 75 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla açıklarında 75 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Marmaris ve Datça ilçesi açıklarında 75 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Marmaris ilçesi açıklarında can salı içinde düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 14 yabancı uyrukluyu Sahil Güvenlik botuna alarak karaya çıkardı.

Datça ilçesinde, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 2 can salında 32 düzensiz göçmen kurtarılarak karaya çıkarıldı.

Ayrıca Datça açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik botu TCSG-65 hareket halindeki lastik botu durdurarak içindeki 29 yabancı uyrukluyu yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Muğla açıklarında 75 düzensiz göçmen kurtarıldı

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