YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Muğla açıklarında lastik botla sürüklenen 14 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla açıklarında lastik botla sürüklenen 14 düzensiz göçmen kurtarıldı

01.07.2021 19:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla açıklarında lastik botla sürüklenen 14 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Ortaca ilçesi açıklarında sürüklenen lastik bottaki 14 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ortaca açıklarında bir grup düzensiz göçmenin bulunduğu lastik botun, motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye hareket etti.

Ekipler, motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki 14 düzensiz göçmeni bota alarak karaya çıkardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Muğla açıklarında lastik botla sürüklenen 14 düzensiz göçmen kurtarıldı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tarih verdi: Antalya, Kahire gibi olacak Tarih verdi: Antalya, Kahire gibi olacak
Diyetteyken sakın içmeyin! yemeklerin ayrılmaz ikilisi ama öyle bir etkisi varmış ki... Diyetteyken sakın içmeyin! yemeklerin ayrılmaz ikilisi ama öyle bir etkisi varmış ki...
Göcek açıklarında sürüklenen teknedeki 4 kişi kurtarıldıGöcek açıklarında sürüklenen teknedeki 4 kişi kurtarıldı
Anahtar Kelimeler:
Muğla

Muğla Namaz Vakitleri 1 Temmuz Perşembe

İmsak
03:58
Sabah
05:43
Öğle
13:15
İkindi
17:07
Akşam
20:38
Yatsı
22:16

Muğla Nöbetçi Eczaneler 1 Temmuz Perşembe

Esenler Eczanesi
Merkez
Esenler Eczanesi
Bodrum
Esenler Eczanesi
Bodrum
Esenler Eczanesi
Bodrum
Esenler Eczanesi
Bodrum
Esenler Eczanesi
Bodrum
Esenler Eczanesi
Bodrum
Tümünü Göster
Muğla ECZANELER
Muğla ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Türkiye'nin 5'inci çift kol nakli Antalya'da yapıldı

Türkiye'nin 5'inci çift kol nakli Antalya'da yapıldı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Gaziantep'te silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

Gaziantep'te silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

Hasan Dağı yaylalarında beslenen tonluk boğalar alıcısını bekliyor

Hasan Dağı yaylalarında beslenen tonluk boğalar alıcısını bekliyor

Kayseri'de trafik kazası: 5 yaralı

Kayseri'de trafik kazası: 5 yaralı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.