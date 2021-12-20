Muğla açıklarında sürüklenen lastik bottaki 29 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde denizde sürüklenen lastik bottaki 29 düzensiz göçmen kurtarıldı.

İlçe açıklarında bir lastik botun olumsuz hava şartları nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik bot ekibi sevk edildi.

Ekibin müdahale ederek karaya çektiği lastik bottaki 29 düzensiz göçmen, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Öte yandan Sahil Güvenlik ekiplerinin, Bozburun Mahallesi Ayacı Koyu'nda düşerek yaralanan bir kişinin tıbbi tahliyesini gerçekleştirerek 112 Acil Servis ekiplerine teslim ettiği belirtildi.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz