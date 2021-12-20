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Muğla açıklarında sürüklenen lastik bottaki 29 düzensiz göçmen kurtarıldı

20.12.2021 19:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla açıklarında sürüklenen lastik bottaki 29 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde denizde sürüklenen lastik bottaki 29 düzensiz göçmen kurtarıldı.

İlçe açıklarında bir lastik botun olumsuz hava şartları nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik bot ekibi sevk edildi.

Ekibin müdahale ederek karaya çektiği lastik bottaki 29 düzensiz göçmen, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Öte yandan Sahil Güvenlik ekiplerinin, Bozburun Mahallesi Ayacı Koyu'nda düşerek yaralanan bir kişinin tıbbi tahliyesini gerçekleştirerek 112 Acil Servis ekiplerine teslim ettiği belirtildi.

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