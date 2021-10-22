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Muğla açıklarında Türk kara sularına geri itilen 16 düzensiz göçmen kurtarıldı

22.10.2021 22:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla açıklarında Türk kara sularına geri itilen 16 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla açıklarında Türk kara sularına geri itilen 16 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında kurtarılan 16 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Bodrum açıklarında lastik botta düzensiz göçmenler bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye gitti.

Ekipler, Yunanistan tarafından Türk kara sularına geri itildiği belirlenen lastik bottaki 16 düzensiz göçmeni kurtardı.

Karaya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Muğla açıklarında Türk kara sularına geri itilen 16 düzensiz göçmen kurtarıldı

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