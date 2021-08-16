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Muğla açıklarında yardım bekleyen 18 düzensiz göçmen kurtarıldı

16.08.2021 19:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla açıklarında yardım bekleyen 18 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Dalaman ilçesi açıklarında, sürüklenen lastik bottaki 18 düzensiz göçmen, sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Karaburun açıklarında, bir lastik botun sürüklendiği ve içerisinde bir grup düzensiz göçmenin yardım çağrısında bulunduğu ihbarı üzerine, bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

Ekipler, sürüklenen lastik bottaki 18 düzensiz göçmeni alarak karaya çıkardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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