YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Muğla açıklarında yardım bekleyen 19 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla açıklarında yardım bekleyen 19 düzensiz göçmen kurtarıldı

12.07.2021 21:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla açıklarında yardım bekleyen 19 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında, motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki 19 düzensiz göçmen sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Marmaris açıklarında, bir lastik botun arızası nedeniyle sürüklendiği ve içerisinde bir grup düzensiz göçmenin yardım çağrısında bulunduğu ihbarı üzerine, bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri gitti.

Ekipler, sürüklenen lastik bottaki 19 düzensiz göçmeni alarak karaya çıkardı.

Yabancı uyruklu kişiler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Muğla açıklarında yardım bekleyen 19 düzensiz göçmen kurtarıldı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yüzlerce kişi sokaklara döküldüYüzlerce kişi sokaklara döküldü
Türkiye’de yepyeni bir arama deneyimi: Petal SearchTürkiye’de yepyeni bir arama deneyimi: Petal Search
Muğla'da Pınar Gültekin cinayeti davasının beşinci duruşması yapıldıMuğla'da Pınar Gültekin cinayeti davasının beşinci duruşması yapıldı
Anahtar Kelimeler:
Marmaris

Muğla Namaz Vakitleri 12 Temmuz Pazartesi

İmsak
04:07
Sabah
05:49
Öğle
13:17
İkindi
17:08
Akşam
20:35
Yatsı
22:11

Muğla Nöbetçi Eczaneler12 Temmuz Pazartesi

Esenler Eczanesi
Merkez
Esenler Eczanesi
Bodrum
Esenler Eczanesi
Bodrum
Esenler Eczanesi
Bodrum
Esenler Eczanesi
Bodrum
Esenler Eczanesi
Bodrum
Esenler Eczanesi
Bodrum
Tümünü Göster
Muğla ECZANELER
Muğla ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

İçişleri Bakanlığı Türkiye'nin nüfus haritasını çıkardı

İçişleri Bakanlığı Türkiye'nin nüfus haritasını çıkardı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Tokat'ta kaybolan 3 yaşındaki Evrim Atış 3 yıldır bulunamadı

Tokat'ta kaybolan 3 yaşındaki Evrim Atış 3 yıldır bulunamadı

Manisa'da haber alınamayan kadını jandarma buldu

Manisa'da haber alınamayan kadını jandarma buldu

GÜNCELLEME - Afyonkarahisar'da baraj göletinde kaybolan çocuk ile amcasının cesedi bulundu

GÜNCELLEME - Afyonkarahisar'da baraj göletinde kaybolan çocuk ile amcasının cesedi bulundu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.