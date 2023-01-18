Muğla Aile ve Sosyal Hizmetler’den Kızıla’ya tam destek

Türkiye’de kan ihtiyacına katkı sağlamak için kan bağışı yapmak üzere sıraya giren Muğla Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü personeli Kızılay yetkilileri tarafından gerekli kontrolden ve doktor muayenesinden geçirildikten sonra kan bağışında bulundu.

Herkesi kan vermeye davet eden Muğla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Osman Toprakçı ,"Tüm personelimizin katılımıyla önce Fethiye ilçemizde kan bağışı etkinliği düzenledik şimdi de İl Müdürlüğümüz binasında etkinlik düzenledik. Kızılay’ın hizmetlerini devam ettirebilmesi için şartları uygun tüm vatandaşlarımızı Kızılay’a kan bağışında bulunmaya davet ediyorum. Toplumsal yardımlaşmanın çok önemli olduğuna inanıyor, bağışlanan kanların ihtiyaç sahipleri ile paylaşılmasına aracılık eden Türk Kızılay’ının yetkililerine teşekkür ediyorum" dedi.

