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Muğla Aydın karayolunda kaza: 1 ölü

MUĞLA HABERLERİ  | 05.02.2020 19:33 | Son Güncelleme

Muğla Aydın yolu istikametinde seyir halinde olan otomobil yayaya çarptı.

Muğla Aydın yolu istikametinde seyir halinde olan otomobil yayaya çarptı. Kazada 35 yaşındaki Fatma Zafer
olay yerinde hayatını kaybetti.
Olay Muğla’nın Yatağan İlçesi Bozarmut Mahallesinde meydana geldi. Sabah saat 07:20 sıralarında Muğla Aydın yolu istikametinde seyir halinde olan 34 BGC 316 plakalı otomobil sağ şerit üzerindeki yaya Fatma Zafer’e çarptı. Olayın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesinin ardından bölgeye ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. 112 ekipleri tarafından 35 yaşındaki Fatma Zafer’in olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Fatma Zafer’in cenazesinin memleketi Yozgat’a gönderildiği öğrenildi.

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Öğle
13:25
İkindi
16:16
Akşam
18:41
Yatsı
19:58

Muğla Nöbetçi Eczaneler 5 Şubat Çarşamba

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Merkez
Özge Eczanesi
Merkez
Artemis Eczanesi
Bodrum
Burçin Eczanesi
Bodrum
Göl Eczanesi
Bodrum
Khalkedon Eczanesi
Bodrum
Limon Eczanesi
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