YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Muğla-Aydın karayolunda kaza: 4 yaralı

Muğla-Aydın karayolunda kaza: 4 yaralı

MUĞLA HABERLERİ  | 08.08.2020 19:44 | Son Güncelleme

Muğla-Aydın karayolunda meydana gelen trafik kazasında iki araçta bulunan 4 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Menteşe Bayır Mahallesi çıkışında aynı istikamette seyir halinde olan 48 ABU 564 ve 06 KSF 56 plakalı araçlar çarpıştı.

Muğla-Aydın karayolunda meydana gelen trafik kazasında iki araçta bulunan 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Menteşe Bayır Mahallesi çıkışında aynı istikamette seyir halinde olan 48 ABU 564 ve 06 KSF 56 plakalı araçlar çarpıştı. İki araç da kaza sonrası yolun sağ tarafındaki zeytin alana uçtu.
Kazada araçlarda bulunan Erol Çağlayan, Nagihan Yonter, Dürdane Bozkurt Yonter, Tuhana Yonter yaralandı.
Muğla 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar sonrası olay yerine 112 ambulans, Yatağan İtfaiye Grup Amirliği ekipleri ve trafik ekipleri yönlendirildi.
Yaralılar itfaiye ekipleri tarafından bulundukları yerden 112 ekiplerine teslim edildi. Yaralılar sağlık kuruluşlarında tedavi altına alındı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İşte dijital dönüşümün ve geleceğin meslekleriİşte dijital dönüşümün ve geleceğin meslekleri
Kan donduran Pınar Gültekin cinayetinde yeni detaylarKan donduran Pınar Gültekin cinayetinde yeni detaylar
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Okullarda deprem güçlendirme çalışmaları

Okullarda deprem güçlendirme çalışmaları

İztuzu sahili Avrupa’nın en iyi plajları arasında gösterildi

İztuzu sahili Avrupa’nın en iyi plajları arasında gösterildi

Hisarcık’ta “Resmi Yazışma Kuralları” semineri

Hisarcık’ta “Resmi Yazışma Kuralları” semineri

Kayserispor Kravets’i gözden çıkardı

Kayserispor Kravets’i gözden çıkardı

Zonguldak sahilinde tarihi sütun başlığı bulundu

Zonguldak sahilinde tarihi sütun başlığı bulundu

Kaymakam pazarda korona virüs tedbirlerini denetledi

Kaymakam pazarda korona virüs tedbirlerini denetledi

Muğla Namaz Vakitleri 8 Ağustos Cumartesi

İmsak
04:38
Sabah
06:10
Öğle
13:17
İkindi
17:04
Akşam
20:14
Yatsı
21:40

Muğla Nöbetçi Eczaneler 8 Ağustos Cumartesi

Mavioğlu Eczanesi
Merkez
Yaşam Eczanesi
Merkez
Durusu Eczanesi
Bodrum
Gümüşlük Eczanesi
Bodrum
Gündoğan Eczanesi
Bodrum
Özlem Eczanesi
Bodrum
Pay Eczanesi
Bodrum
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Kan donduran Pınar Gültekin cinayetinde yeni detaylar

Kan donduran Pınar Gültekin cinayetinde yeni detaylar

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Bodrum’da İlginç İddia

Bodrum’da İlginç İddia

Trafik Tartışmasında Öğretmene Dayak Suçlaması

Trafik Tartışmasında Öğretmene Dayak Suçlaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.