Muğla-Aydın karayolunda kaza: 4 yaralı

Muğla-Aydın karayolunda meydana gelen trafik kazasında iki araçta bulunan 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Menteşe Bayır Mahallesi çıkışında aynı istikamette seyir halinde olan 48 ABU 564 ve 06 KSF 56 plakalı araçlar çarpıştı. İki araç da kaza sonrası yolun sağ tarafındaki zeytin alana uçtu.

Kazada araçlarda bulunan Erol Çağlayan, Nagihan Yonter, Dürdane Bozkurt Yonter, Tuhana Yonter yaralandı.

Muğla 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar sonrası olay yerine 112 ambulans, Yatağan İtfaiye Grup Amirliği ekipleri ve trafik ekipleri yönlendirildi.

Yaralılar itfaiye ekipleri tarafından bulundukları yerden 112 ekiplerine teslim edildi. Yaralılar sağlık kuruluşlarında tedavi altına alındı.

