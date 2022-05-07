Muğla, Burdur ve Isparta'da "Yayalar için 5 Adımda Güvenli Trafik" etkinliği

MUĞLA/BURDUR/ISPARTA (AA) - Muğla, Isparta ve Burdur'da Trafik Haftası dolayısıyla yapılan "Yayalar için 5 Adımda Güvenli Trafik" etkinlikleri kapsamında yayalar bilgilendirildi.

Muğla Valisi Orhan Tavlı, Sınırsızlık Meydanı'nda polis ve jandarma ekiplerince kurulan stantları gezdi. Vatandaşları da uyaran Tavlı, trafik kurallarına riayet edilmesi uyarısında bulundu.

Etkinliğe, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Cumhur Çoban, İl Jandarma Komutanı Tuğgneral Ali Gemalmaz, Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ile yetkililer de katıldı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde de Kaymakam Ertuğ Şevket Aksoy, Emniyet Müdürü Oktay Kapsız, Jandarma Komutanı Murat Çam'ın katılımıyla, Atatürk Meydanı'nda etkinlik düzenlendi. Üzerinde "Dikkatinle Yol Ver", "Yola Odaklan", "Trafik Işıklarını Takip Et", "Yaya Yolunda İlerle ve Görünür Ol" yazılı broşürler dağıtan jandarma ve polis ekipleri, vatandaşlara kırmızı düdük hediye etti.

Caddede uygulama yapan ekipler, trafik kurallarına riayet etmeyen yaya ve sürücüleri uyardı. Sürücülere yayalara yol vermeleri konusunda uyarıda bulunuldu.

- Burdur

Burdur Valisi Ali Arslantaş da Adliye Caddesi'ndeki vatandaşları yaya güvenliği hakkında bilgilendirdi.

Etkinlikte gazetecilere açıklamada bulunan Arslantaş, "Yayaların yaya geçidini kullanmaları, akşam saatlerinde görünür olan kıyafetler giymeleri, trafik işaretlerine dikkat etmeleri ve hem yayaların hem de sürücülerin trafiğe ve yola odaklanmalarını anlatan broşür dağıttık. Kamuoyunda farkındalık yaratma arzusundayız." diye konuştu.

Jandarma ve polis trafik şube ekipleri de caddedeki yayaları bilinçlendirme çalışması yaparak, çocuklara kırmızı düdük hediye etti.

Uygulamaya, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Güder, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Gökhan Körük ile Trafik Şube Müdürü Fatih Akyol da katıldı.

- Isparta

Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu da Isparta Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nda düzenlenen, öğrencilerin trafik kurallarını uygulamalı öğrendiği eğitime katıldı.

Çocuklarla sohbet eden Seymenoğlu, öğrencilere trafik kuralları konusunda bilgiler verdi.

Seymenoğlu, etkinlikte görev alan polis ve öğretmenlere çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

