YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ayaydın, Marmaris'te ziyaretlerde bulundu

Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ayaydın, Marmaris'te ziyaretlerde bulundu

AA AA
22.03.2024 13:41
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhur İttifakı'nın Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın, seçim çalışmaları kapsamında, Marmaris ilçesinde hayvan geçici rehabilitasyon merkezini ve otogarı ziyaret etti.

Ayaydın, ilçede bulunan hayvan geçici rehabilitasyon merkezini gezerek burada bakımı yapılan hayvanlarla ilgilendi.

Göreve gelmeleri halinde Marmaris'e daha donanımlı bir hayvan rehabilitasyon merkezi kuracaklarını belirten Ayaydın, barınaktaki hayvanları sevdiklerini ancak yaşam koşullarını beğenmediğini söyledi.

Ayaydın, "Bu dostlarımıza sahip çıkmamız lazım. Bizim nasıl taleplerimiz varsa onların da talepleri var, onlar da sevgiye muhtaç. Onların tüm sorunlarını gidereceğiz." dedi.

Marmaris otogarına geçerek burada yazıhaneleri, taksi duraklarını ve minibüsçüleri ziyaret eden Ayaydın, esnafın sorunlarını dinledi.

Otogarı Marmaris'e hiç yakıştıramadığını dile getiren Ayaydın, "Göreve geldiğimde kesinlikle burayı süratle yenileyeceğim. Turizm merkezine yakışır daha modern bir otogar yapacağım. Otogar yanındaki hayvan barınağını daha güzel ve geniş bir yere taşıyacağım. İşletmeciler ve yolcuların daha rahat etmesi için çok modern bir otogarı buraya yaptıracağım." diye konuştu.

Ayaydın, taksicilerin sorunlarını bildiğini dile getirerek, göreve seçildiğinde ilk işinin Muğla'nın tüm ilçelerinde taksi duraklarını hazırladıkları projeyle tek tip hale getireceklerini anlattı. Ayaydın, taksici esnafının daha işi koşullarda yaşamını sürdüreceği, rahat çalışabileceği, dinlenebileceği alanları oluşturacaklarını ifade etti.

Durakta sıra bekleyen bir taksinin direksiyonuna geçen Ayaydın, otogar içinde esnaf ve vatandaşı selamladı.

Şehir içi sefer yapan dolmuş esnafının da taleplerini dinleyen Ayaydın, seçimlerde destek istedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kadınlar el yapımı ürünlerini e-ticaret platformu üzerinden satacakKadınlar el yapımı ürünlerini e-ticaret platformu üzerinden satacak
Down sendromlu Mehmet’in polis olma hayali gerçek olduDown sendromlu Mehmet’in polis olma hayali gerçek oldu
Tepebaşı’nda Yaşlılara Saygı Haftası etkinlikleriTepebaşı’nda Yaşlılara Saygı Haftası etkinlikleri
Anahtar Kelimeler:
Muğla Marmaris

Muğla Namaz Vakitleri 22 Mart Cuma

İmsak
05:40
Sabah
07:00
Öğle
13:18
İkindi
16:45
Akşam
19:27
Yatsı
20:42

Muğla Nöbetçi Eczaneler22 Mart Cuma

Ören yali eczanesi
Milas
Ovacik eczanesi
Fethiye
Datça eczanesi
Datca
Megri eczanesi
Fethiye
Cem utku eczanesi
Fethiye
Beyobasi eczanesi
Koycegiz
Beldibi eczanesi
Marmaris
Tümünü Göster
Muğla ECZANELER
Muğla ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Bahar Fırsatları'na özel Levi's'te indirimler devam ediyor

Bahar Fırsatları'na özel Levi's'te indirimler devam ediyor

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Columbia, Apple, Samsung, Stanley... Ünlü markalarda dev indirimler

Columbia, Apple, Samsung, Stanley... Ünlü markalarda dev indirimler

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.