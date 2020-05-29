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Muğla Büyükşehir Belediyesinden 24 bin aileye yardım kolisi

MUĞLA HABERLERİ  | 29.05.2020 15:07 | Son Güncelleme

Muğla Büyükşehir Belediyesi, korona virüs salgını nedeniyle mağdur olan vatandaşların gıda ve hijyen malzemelerinin karşılanması için başlattığı kampanya doğrultusunda 24 Bin 217 adet ‘Gıda ve Hijyen’ paketini ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırdı.Muğla Büyükşehir Belediyesi, Korona virüs salgınında vatandaşların sağlığını korumak için sürdürdüğü bir çok çalışmanın yanı sıra salgın nedeniyle mağdur olan vatandaşlara da gıda ve hijyen malzemesi desteği sağladı.Kovid-19 salgını dolayısıyla iş yerlerini kapatma zorunda kalan ya da zor günler geçiren vatandaşların gıda ihtiyaçlarının karşılanması için destek veren Muğla Büyükşehir Belediyesi, bu kapsamda 13 ilçede 24 Bin 217 adet ‘Gıda ve Hijyen’ paketini ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırdı.Yardımlar evlere teslim edildiPandemi döneminde zor günler geçiren ve ekonomik sıkıntı yaşayan vatandaşların yanında olan Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi vatandaşlar için iki ayrı paket hazırladı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, korona virüs salgını nedeniyle mağdur olan vatandaşların gıda ve hijyen malzemelerinin karşılanması için başlattığı kampanya doğrultusunda 24 Bin 217 adet ‘Gıda ve Hijyen’ paketini ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırdı.
Muğla Büyükşehir Belediyesi, Korona virüs salgınında vatandaşların sağlığını korumak için sürdürdüğü bir çok çalışmanın yanı sıra salgın nedeniyle mağdur olan vatandaşlara da gıda ve hijyen malzemesi desteği sağladı.
Kovid-19 salgını dolayısıyla iş yerlerini kapatma zorunda kalan ya da zor günler geçiren vatandaşların gıda ihtiyaçlarının karşılanması için destek veren Muğla Büyükşehir Belediyesi, bu kapsamda 13 ilçede 24 Bin 217 adet ‘Gıda ve Hijyen’ paketini ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırdı.

Yardımlar evlere teslim edildi
Pandemi döneminde zor günler geçiren ve ekonomik sıkıntı yaşayan vatandaşların yanında olan Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi vatandaşlar için iki ayrı paket hazırladı. İki ayrı paket halinde yapılan desteklerde birinci pakette gıda malzemeleri yer alırken, ikinci pakette ise temizlik malzemeleri bulundu. Paketler Büyükşehir Belediyesi Çağrı Merkezi ve bu amaçla kurulan WhatsApp hattına yardım talebinde bulunan vatandaşların evlerine götürülerek teslim edildi.

Büyükşehir Hayırsever Vatandaşlar ile İhtiyaç Sahibi Vatandaşlar Arasında Köprü Oldu
Büyükşehir Belediyesi pandemi döneminde hayırsever vatandaşlar ile ihtiyaç sahibi vatandaşları da buluşturdu. Ekonomik sıkıntı yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlara hayırseverler aracılığı ile yardım eli uzatıldı. Bu kapsamda hayırsever vatandaşlar ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Büyükşehir Belediyesine yardım kolilerini teslim etti. Vatandaşlar tarafından verilen kolilerin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için köprü olan Büyükşehir Belediyesi, yardım kolilerini ailelere ulaştırdı.

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