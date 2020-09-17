Muğla Büyükşehir Belediyesine Sağlıklı Çevre ödülü

2020 Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Yarışmasının ödülleri sahiplerini buldu. Bu yıl 11’incisi düzenlenen yarışmaya 356 üye belediyeden 102 projeyle başvurusu yapıldı. 4 farklı kategoride (Sosyal Sorumluluk, Sağlıklı Şehir Planlaması, Sağlıklı Yaşam, Sağlıklı Çevre) gerçekleştirilen yarışmanın jüri başkanlığı Prof. Dr. Ruşen Keleş tarafından yapıldı. Yarışma jürisinin diğer üyeleri Prof. Dr. Feza Karaer, Prof. Dr. Emine Didem Evci Kiraz, Prof. Dr. Bülent Yılmaz, Prof. Dr. Tülin Vural Aslan, Doç. Dr. Asım Mustafa Ayten ve Murat Ar’dan oluştu.

Jüri, Büyükşehir Belediyeleri Sosyal Sorumluluk kategorisinden 9, Sağlıklı Şehir Planlaması kategorisinden 6, Sağlıklı Yaşam kategorisinden 8 ve Sağlıklı Çevre kategorisinden 13 projeyi; Büyükşehir İlçe Belediyeleri Sosyal Sorumluluk kategorisinden 18, Sağlıklı Şehir Planlaması kategorisinden 12, Sağlıklı Yaşam kategorisinden 18 ve Sağlıklı Çevre kategorisinden 13 projeyi; İl İlçe Belediyeleri Sosyal Sorumluluk kategorisinden 2, Sağlıklı Şehir Planlaması kategorisinden 1 ve Sağlıklı Yaşam kategorisinden 2 olmak üzere toplam 102 projeyi değerlendirdi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi ‘Muğla’da İklim Değişiminin Azaltımı’ projesi ödüle layık görüldü. Muğla Büyükşehir Belediyesinin yanı sıra diğer dallarda İzmir Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Mersin Büyükşehir Belediyesi ödül aldı.

Muğla’da İklim Değişiminin Azaltımı’ Projesi

2015 yılında Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen “İklim Değişikliği ve Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı Projesinin devamı olarak görülen Muğla’da İklim Değişiminin Azaltımı Projesi” İzleme Merkezi, Proje İhtiyaç Analizi ve Hedef Analizi, İklim Değişikliği ve Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı sonuçları dikkate alınarak gerçekleştirildi. Proje süresi 15/09/2017-14/02/2019 tarihlerini kapsayan 17 aydır. Projenin amacı; sera gazı emisyonları ve iklim değişikliği ile ilgili olarak kamu ve sivil toplum kuruluşlarının kapasitelerinin geliştirilmesi ve sera gazı salınımı ile iklim değişikliği konusunda halkının bilinçlendirilmesidir. Projenin hedefi; İklim değişikliği konusunda kamuoyunun bilinçlendirilmesi ve küresel çabalara katkıda bulunmak için Muğla’daki paydaş kapasitesini geliştirilmesidir.

Proje sayesinde Muğla Büyükşehir Belediyesi değerlendirmelerine esas alabileceği bir

ölçüm cihazları altyapısına sahip oldu. Muğla Büyükşehir Belediyesi AB hibe projesinin yürütülmesinin gereksinimlerini ve sorunların çözümlerini içselleştirmiş ve AB hibe projelerinden beklenen ürünleri ortaya çıkartmıştır. Muğla Büyükşehir ve İlçelerinde İklim Değişikliğini Azaltmak için gelecekte atacağı adımları belirlemiş ve projeyi bir 50 kW kapasiteli Güneş PV elektrik üretim sistemini belediyeye kazandırarak taçlandırmıştır.

Muğla Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada “Büyükşehir Belediyesi olarak tüm çalışmalarımızda çevre hassasiyetini ön planda tutuyoruz. Muğla Büyükşehir Belediyesi bünyesinde yürütülen ‘Muğla’da İklim Değişiminin Azaltımı’ isimli projemizle başvuru yaptığımız Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Yarışması’nda ‘Sağlıklı Çevre’ ödülünü kazanmanın mutluluğu içerisindeyiz” denildi.

