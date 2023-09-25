Muğla Büyükşehir Oyuncak Kütüphanesi çocukların uğrak noktası

26 etkinliğe 296 minik katıldı

29 Nisan 2023 tarihinde kütüphane mantığı ile çocuklarda fırsat eşitliği oluşturmak, her çocuğun oyuncağa erişebilmesi için Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi içerisinde açılan Oyuncak Kütüphanesi çocukların uğrak yeri olmaya devam ediyor. Bugüne kadar Oyuncak Kütüphanesi’ne 268 çocuk kayıt yaptırırken, Bin 167 oyuncak da miniklere ödünç verildi. Ayrıca Oyuncak Kütüphanesi’nde bugüne kadar 26 etkinlik düzenlendi ve bu etkinliklere 296 çocuk katıldı. Çocuklar için Psikolojik danışmanlık bölümünde ise bugüne kadar 135 danışan ile 176 bireysel görüşme yapıldı.

KÜTÜPHANEDE 4 FARKLI ALAN OLUŞTURULDU

Muğla Büyükşehir Belediyesi Oyuncak Kütüphanesi projesi ile her çocuğun oyuncağa ulaşabilmesini hedefliyor. Oyuncak kütüphanesinde kütüphane mantığı ile çocukların oyuncakları belli bir süreliğine alıp oynadıktan sonra geri iade edebileceği birinci alan, birlikte eğitim ve etkinliklerin yapılacağı ikinci alan, psikolojik danışmanlık, oyun terapisi verilecek üçüncü alan, ihtiyaç sahibi ve depremzede çocuklara verilmek üzere bağışların kabul edildiği dördüncü alan oluşturuldu. Çocukların psikolojik, sosyal ve diğer alanlarda gelişimlerine katkıda bulunmak, her çocuğun her oyuncağa erişimini sağlamak, engelli bireyler içinse benlik kaygısı, baş etme becerileri kazandırmaya yönelik bir organizasyon olan Oyuncak Kütüphanesi Projesi yerel yönetimlerde ilk defa Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi içerisinde hayata geçirildi.

