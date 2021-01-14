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Muğla Büyükşehir’den Bin 943 aileye yardım

14.01.2021 13:31 | Son Güncelleme:
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Muğla Büyükşehir’den Bin 943 aileye yardım

Muğla Büyükşehir Belediyesi ihtiyaç sahibi dar gelirli ailelere desteğini sürdürüyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi ihtiyaç sahibi dar gelirli ailelere desteğini sürdürüyor. İhtiyaç sahibi Bin 943 aileye 3 milyon 299 bin 545 TL yardımda bulundu. İhtiyaç sahibi ailelere verilen Halk Kart ile vatandaşlar gıda, giysi, kırtasiye ve temizlik gibi ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Halk Kart diğer ürünler için kullanılamıyor.
Muğla Büyükşehir Belediyesi 2020 yılında Bodrum’da 179 aileye 264 bin 757, Dalaman’da 91 aileye 453 bin 403, Datça’da 88 aileye 132 bin 424, Fethiye’de 242 aileye 478 bin197, Kavaklıdere’de 78 aileye 129 bin 841, Köyceğiz’de 108 aileye 167 bin 820, Marmaris’te 102 aileye 170 bin 964, Menteşe’de 265 aileye 464 bin 488,Milas’ta 237 aileye 448 bin 349, Ortaca’da 135 aileye 171 bin 950, Seydikemer’de 176 aileye 351 bin 189, Ula’da 108 aileye 171 bin 708 ve Yatağan’da 134 aileye 194 bin 455 TL yardımda bulundu.
Halk Kart, nakdi, kırtasiye, ayni yardımlarla Muğla Büyükşehir Belediyesi bugüne kadar 5527 aileye 10 Milyon 201 in 831 TL yardımda bulunarak vatandaşların yanlarında oldu.
Muğla’da ihtiyaç sahibi tüm vatandaşlara ulaşarak güçlerinin yettiğince yanlarında olmak için çalıştıklarını söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün “ Özellikle salgından sonra kötüye giden ekonomi, işten çıkarmalar nedeni ile birçok vatandaşımızın sosyal ve ekonomik durumu kötüye gitti. Büyükşehir ailesi olarak sahadaki uzman ekiplerimizle belirlediğimiz ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaşıyor onların bir nebze de olsa yanlarında olmaya çalışıyoruz. Bir elin verdiğini diğer el görmesin ilkesiyle hareket ederek Halk Kart hizmetimiz ve sosyal yardımlarımızla 2020 yılında bin 943 ailemize ulaştık. Yüzlerinde küçük bir tebessüm, sofralarında sıcak bir çorba olabildiysek ne mutlu bize” dedi.

Muğla Büyükşehir’den Bin 943 aileye yardım

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