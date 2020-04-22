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Muğla Büyükşehir’den Eczanelere 44 bin 500 maske

MUĞLA HABERLERİ  | 22.04.2020 18:00 | Son Güncelleme

Türkiye’yi de etkisin altına alan korona virüs salgını ile ilgili Muğla il genelinde önlemler arttırılarak devam ediyor.

Muğla Büyükşehir’den Eczanelere 44 bin 500 maske

Türkiye’yi de etkisin altına alan korona virüs salgını ile ilgili Muğla il genelinde önlemler arttırılarak devam ediyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi daha önce başlattığı halk pazarlarının giriş yerlerinde ve toplu taşıma araçlarında maske dağıtımına devam ediyor.
Muğla Büyükşehir Belediyesi vatandaşların maskeye daha rahat ulaşmasını sağlamak amacı ile il genelinde bulunan 441 eczaneye 22 bin adet maske dağıtımını gerçekleştirmişti. Büyükşehir ekipleri il genelinde bulunan eczanelere ikinci etap maske dağıtımını da gerçekleştirdi. İkinci etap dağıtımında il genelinde 22 bin 500 maske vatandaşa dağıtılmak üzere eczanelere ulaştırıldı. Büyükşehir Belediyesi iki hafta içerisinde eczanelere toplam 44 bin 500 maske dağıtmış oldu.
Başkan Gürün: “Halkımızın sağlığı bizim için önemli”
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün “Korona virüs salgınına karşı önlemlerimizi arttırarak çalışmalara devam ediyoruz. İl genelinde yaptığımız dezenfeksiyon çalışmalarının ardından halk pazarlarında ve toplu ulaşım araçlarında vatandaşlara ücretsiz maske dağıtımız devam etmekte. Öte yandan vatandaşlarımızın maskeye daha rahat ve hızlı ulaşabilmesi için il genelinde bulunan 441 eczanemize iki etapta toplam 44 bin 500 adet maskenin dağıtımını tamamladık” dedi.

Muğla Büyükşehir’den Eczanelere 44 bin 500 maske

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Çağlar Eczanesi
Merkez
Saba Eczanesi
Merkez
Can Eczanesi
Bodrum
Cihangir Eczanesi
Bodrum
Durusu Eczanesi
Bodrum
Gümbet Eczanesi
Bodrum
Gümüşlük Eczanesi
Bodrum
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